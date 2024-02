Vedeta pentru care Antena 1 a oferit 4 milioane de euro. Pentru ce nume din showbiz era dispus postul tv să cheltuiască o avere

Antena 1 a vrut să scoată 4 milioane de euro din conturi pentru a-l angaja, dar el a refuzat oferta. Cine este vedeta care a refuzat averea postului de televiziune.

Cu toate că lucrează de 23 de ani cu postul PrimaTV, Șerban Huidu a dezvăluit că a primit o ofertă generoasă de la Antena 1. Cu toate acestea, a refuzat oferta cu șase zerouri. Prezentatorul a povestit în cadrul podcast-ului moderat de Mihai Morar de ce a refuzat suma colosală.

Șerban Huidu prezintă acum „Cronica Cârcotașilor” alături de Dezbrăcatu, Codruț Kegheș. Se pare că Antena 1 a încercat să achiziționeze acest format, oferind o sumă impresionantă. Abia acum, Șerban Huidu a explicat de ce a refuzat oferta generoasă de la Antena 1. Prezentatorul a decis să nu își mute emisiunea „Cronica Cârcotașilor” de la Prima TV.

Se pare că Sorin Enache, care se mutase de la Pro TV la Antena 1, a încercat să-i facă o ofertă de a muta „Cronica Cârcotașilor” de la Prima TV. În trecut, acesta încercase să mute emisiunea și la concurența Antenei.

„Am o ofertă, pentru trei sezoane. 4 milioane de euro și era și o perioadă de instalare. Și mă duc la Găinușă, uite așa, așa, așa. La care el, cine mă? Ăia care au scris urât de tata? Nu vreau mă, nu vreau mă. Și am zis: nu vrem mă!”, a povestit prezentatorul în podcast-ul lui Mihai Morar.

Se pare că Mihai Găinușă, colegul de platou la acea vreme a lui Huidu, a ținut minte un articol din Jurnalul Național scris de Sorin Enache. Jurnalistul ar fi scris de rău despre tatăl lui Găinușă, iar acesta ar fi fost unul dintre principalele motive pentru care i-au refuzat oferta.

„Iată că nu ne-a interesat. Ca să înțelegi, acum vorbesc și în numele lui Mihai. Să înțelegi că ce am avut noi, că am avut noroc, că nu știu ce, n-a contat nici negru sub unghie. Banii chiar nu au contat. Erau banii doar pentru mine și pentru Mișu. Producția o avea Antena. Erau banii noștri, dar nu au contat”, a mai dezvăluit Șerban Huidu.