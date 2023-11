Șerban Huidu a primit o „ploaie” de jigniri, după accidentul din București: „Este incredibilă dezumanizarea”

În urmă cu două zile, Șerban Huidu (47 de ani) a fost implicat într-un accident rutier, în București. Incidentul a avut loc în zona Podului Basarab, iar fostul prezentator al emisiunii „Cronica Cârcotașilor”, precum și celălalt șofer implicat, au fost testați pentru stupefiante și consum de alcool. După producerea incidentului, Șerban Huidu și-a recunoscut greșeala. Și, în plus, a mărturisit că o „ploaie” de jigniri s-a abătut asupra lui, în urma incidentului. Detaliile se află mai jos, în articol.

Șerban Huidu a fost implicat într-un accident rutier, în cursul serii de marți, 21 noiembrie 2023. Incidentul din trafic a avut loc în zona Podului Basarab, pe Calea Giulești, în intersecția cu strada Boișoara. La momentul acela, o sursă declarase că, inițial, fostul prezentator TV nu și-ar fi recunoscut greșeala. Apoi, însă, a avut o primă reacție. Primise o penalizare de 3 puncte și o amendă în valoare de 200 de lei.

„S-a întâmplat un accident, sunt vinovat. S-a lovit o maşină de o altă maşină, daunele sunt minime. Am vrut să vin la Biroul de Accidente Uşoare să nu creadă cineva că am ceva de ascuns. Sunt vinovat, am trei puncte de penalizare şi 200 de lei amendă”, a declarat fostul prezentator, pentru emisiunea „NewsTime” de la Kanal D2.

Pe blogul personal, fostul prezentator TV a mărturisit faptul că, după ce a avut loc incidentul de marți seara, a primit o „ploaie” de jigniri. I-au fost adresate cuvinte precum „criminal”, „incalificabil” sau „șpăgar”.

Citește și ULUITOR! CÂȚI BANI A FĂCUT ȘERBAN HUIDU ÎN CEI 25 DE ANI DE “CRONICA CÂRCOTAȘILOR”: “FAC ȘI EU CA ȚIRIAC, «MILIOANELE, CĂ AM MAI MULTE»!”

Vezi și MOTIVUL PENTRU CARE ȘERBAN HUIDU NU A FOST DE ACORD CU RELAȚIA FRATELUI SĂU CU GIULIA ANGHELESCU. CE SPUNE DE PARTICIPAREA LOR LA AMERICA EXPRESS DE LA ANTENA 1

În presă s-a readus în discuție și accidentul în care a fost implicat în anul 2011. La momentul acela, Huidu a ucis trei persoane, în zona Brașovului, după ce a intrat cu mașina pe contrasens. Accidentul a avut loc la ieșirea din localitatea Timișul de Sus, într-o zonă împânzită cu multe curbe. La doi ani distanță, fostul prezentator TV era condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu suspendare. După mulți ani, a decis să își reia permisul de conducere (în 2022). Despre acest aspect a vorbit în cadrul unei emisiuni de televiziune.

„Am din nou permis de conducere din august 2022, adică de vreo șase luni. Mi-am luat carnet abia anul trecut, după 11 ani de când am avut accidentul. Am dat examen. Nu e adevărat ce s-a scris că mi l-am luat mai devreme. Am și șofer, are cine să mă ducă acasă. Eu, personal, conduc foare rar, doar din când în când! Am stat și m-am gândit că nu am de ce că nu-mi iau permis, totuși”, a declarat Huidu în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D.