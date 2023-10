Cârcotașul Șerban Huidu nu s-a mai ascuns și a recunoscut de unde face bani. Televiziunea nu îi aduce mari venituri

Șerban Huidu a devenit cunoscut pe micile ecrane în anul 2000, după ce a început să prezinte emisiunea Cronica Cârcotașilor. Acesta a absolvit Facultatea de Economie Generală din cadrul Academiei de Studii Economice din București, însă n-a profesat niciodată în acest domeniu. Primul loc de muncă a fost la un post de radio, apoi s-a angajat în televiziune. Sigur că, acesta deține și anumite afaceri din care face bani, pe lângă jobul pe care-l are în viața de zi cu zi. Din ce face își câștigă veniturile moderatorul TV?

Șerban Huidu lucrează de ani buni în televiziune, devenind celebru pe micile ecrane odată cu emisiunea Cronica Cârcotașilor. Moderatorul TV are și alte surse de venit, afaceri din care face profit în afara orelor de filmare. Banii pe care i-a câștigat de-a lungul timpului, Huidu a decis să-i investească în ceva clasic: în locuințe pe care le-a dat spre închiriere. A pus totul la punct, a băgat sume uriașe în niște case, apoi le-a dat cu chirie. Așa a reușit să-și clădească un mic imperiu, din care să facă profit.

Șerban Huidu se gândește și la alte investiții

Prezentatorul de televiziune a recunoscut că ar da șanse și altor investiții, dacă le-ar considera potrivite. Are un master în economie și datorită acestui lucru se pricepe și la afaceri. Tocmai de asta s-a gândit să investească și-n imobiliare, pentru a avea un venit sigur, în fiecare lună.

Șerban Huidu susține că nu se lasă convins de lumea criptomonedelor, ci preferă să meargă pe un domeniu clasic. „Mai am și alte surse de venit pe lângă cele din televiziune. Banii pe care i-am câștigat de-a lungul timpului i-am investit în ceva clasic, e complicat să te apuci ceva ce nu știi să faci. Și-atunci am făcut niște case care aduc niște chirii, asta e toată filozofia de business. Niciodată nu spun niciodată (n.red.: altor investiții). Dar să nu uităm că am făcut ASE-ul, am un master în economie. E greu să mă convingi cu specule de-alde criptomonede, de-alde piața de capital. Cine spune că azi are un leu și mâine face doi greșește flagrant”, a dezvăluit prezentatorul TV pentru unica.ro

