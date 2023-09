Mihai Găinușă nu mai vrea să audă de Șerban Huidu. „Cârcotașul” recunoaște că a fost respins de fostul coleg și prieten: „Nici nu mi-a răspuns la telefon!”

Prima TV și-a lansat, aseară, grila de toamnă, într-un eveniment cu mare fast. Printre show-urile postului se numără, evident, nelipsita Cronică a Cârcotașilor, unul dintre cele mai longevive proiecte televizate din România. Prin fața microfonului CANCAN.RO a trecut nimeni altul decât Șerban Huidu, „cârcotașul” care a pus bazele Cronicii în urmă cu 23 de ani.

Însă dintre toate „erele” Cronicii, poate cel mai mare succes l-a avut formula cu Mihai Găinușă. Atunci, „cârcotașii” ajunseseră să aibă și program matinal la Kiss FM, semn că audiențele lor erau debordante. Timpul a trecut, iar relația dintre Găinușă și colegul său s-a răcit, până în punctul despre care Huidu vorbește astăzi, cu regret.

Șerban Huidu dezvăluie cine a încercat să se impună după aparițiile la Cronica Cârcotașilor: „Eram mai ai dracu’ dacă se întâmpla să fim amenințați!”

CANCAN.RO: La începuturile emisiunii voastre, mă gândesc că funcționa foarte bine faza cu telefonul. Punea cineva mâna pe telefon, te suna și te întreba de ce l-ai dat la „Cronică”. Cine a fost cel mai agresiv în această abordare?

Șerban Huidu: Am avut ori noroc, ori lipsă de curaj din partea celor care apăreau, pentru că foarte puțini oameni au fost vocali. Unul a fost Oana Zăvoranu, de-a lungul timpului. Dar în general, noi am făcut distincție între omul respectiv și ce greșeli face. A fost la un moment dat o fază foarte tare, eram la început și făcusem o scenetă cu Năstase, care nu avea patru case, avea o stradă întreagă. A telefonat, probabil, supărat, la șeful nostru de atunci. Și șeful a zis «m-am uitat, am vizionat, permiteți să raportez, nu aveți patru, nu aveți șase, aveți o stradă întreagă». Ăla a murit de râs și cam asta a fost. Niciodată n-a fost să vină să îți dea omoru’. Că era de notorietate ce se întâmplă.

CANCAN.RO: Poate și pentru că erați voi simpatici în abordare?

Șerban Huidu: Nu. Eram mai ai dracu’ dacă se întâmpla să fim amenințați. Mai răi eram.

Mihai Găinușă, regretat de fostul coleg și prieten, Șerban Huidu: „Nici n-a răspuns la telefon!”

CANCAN.RO: L-ai regretat vreodată pe Găinușă?

Șerban Huidu: Pe domnul Găinușă l-am regretat de când a plecat, am spus-o și o să o repet de câte ori voi primi această întrebare. E un om cu foarte mult talent, un om foarte instruit și un om care poate fi foarte greu înlocuit.

CANCAN.RO: L-ai sunat vreodată să mai faceți asta împreună?

Șerban Huidu: De foarte multe ori. Ultima oară, când am împlinit 20 de ani, l-am sunat să vină să prezentăm o ediție aniversară.

CANCAN.RO: N-a vrut…

Șerban Huidu: Nici n-a răspuns la telefon!

