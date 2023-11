Șerban Huidu, din nou accident de circulație! Acum în București! Nu-și recunoaște vina, e testat pentru consum de alcool

Șerban Huidu (47 de ani) a fost implicat într-un accident rutier, în seara de marți, 21 noiembrie 2023, în București. Incidentul a avut loc în zona Podului Basarab, iar fostul prezentator de la „Cronica Cârcotașilor” nu și-ar fi recunoscut vina. Șoferii implicați în incidentul rutier sunt testați pentru consum de alcool și stupefiante.

În cursul serii de marți, un incident rutier a avut loc în zona Podului Basarab din București. Doi șoferi au fost implicați într-un accident ușor, iar unul dintre aceștia ar fi chiar Șerban Huidu, fostul „cârcotaș” în vârstă de 47 de ani.

Potrivit informațiilor, Șerba Huidu ar fi tăiat calea unui șofer de Bolt, astfel provocându-se incidentul rutier. Deși șoferul l-a acuzat pe acesta că i-a tăiat calea pe sensul de mers, Șerba Huidu nu și-ar fi recunoscut vina, arată aktual24.ro.

În anul 2011, luna octombrie, Șerban Huidu provocase un accident rutier mortal. Trei persoane, doi bărbați și o femeie, au pierit, atunci, în accident, în zona Brașovului. Fostul prezentator de la „Cronica Cârcotașilor” se îndrepta spre Brașov, venind dinspre București. Accidentul a avut loc la ieșirea din localitatea Timișul de Sus, într-o zonă în care există preponderent curbe. Șerban Huidu intrase cu mașina pe contrasens și s-a izbit de Dacia în care se aflau cele 3 persoane.

În luna februarie a anului 2013, Șerban Huidu era condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu suspendare. Până în anul 2019, s-a aflat sub supraveghere. În perioada respectivă, nu a avut dreptul să mai conducă. Timp de 6 ani a avut carnetul de conducere suspendat. În anul 2022, însă, bărbatul a decis să dea de carnet, la 11 ani de când provocase accidentul.

„Am din nou permis de conducere din august 2022, adică de vreo șase luni. Mi-am luat carnet abia anul trecut, după 11 ani de când am avut accidentul. Am dat examen. Nu e adevărat ce s-a scris că mi l-am luat mai devreme. Am și șofer, are cine să mă ducă acasă. Eu, personal, conduc foare rar, doar din când în când! Am stat și m-am gândit că nu am de ce că nu-mi iau permis, totuși”, a declarat Huidu în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D.