Șerban Huidu, prima reacție după accidentul provocat în București. Ce i-au făcut polițiștii. „Sunt vinovat”

Șerban Huidu (47 de ani) a oferit primele declarații după accidentul rutier provocat în București, în cursul serii de marți, 21 noiembrie 2023. După ce a recunoscut că este vinovat, prezentatorul de la Cronica Cârcotașilor s-a ales cu trei puncte penalizare și o amendă de 200 de lei.

Incidentul rutier a avut loc marți, 21 noiembrie 2023, în jurul orei 18:30, pe Calea Giulești, la intersecția cu strada Boișoara, din București. Mașina condusă de Șerban Huidu nu ar fi acordat prioritate unei mașini de ride sharing, moment în care cele două vehicule s-au acroșat.

Citește și: MOTIVUL PENTRU CARE ȘERBAN HUIDU NU A FOST DE ACORD CU RELAȚIA FRATELUI SĂU CU GIULIA ANGHELESCU. CE SPUNE DE PARTICIPAREA LOR LA AMERICA EXPRESS DE LA ANTENA 1

Imediat după accident, prezentatorul de la Cronica Cârcotașilor s-a prezentat la Biroul Accidente Ușoare, unde a fost testat cu aparatul etilotest pentru consum de alcool și stupefiante, iar rezultatul a ieșit negativ.

Pentru că a fost vinovat de producerea incidentului, Șerban Huidu s-a ales cu trei puncte penalizare și 200 de lei amendă.

„S-a întâmplat un accident, sunt vinovat. S-a lovit o mașină de o altă mașină, daunele sunt minime. Am vrut să vin la Biroul de Accidente Ușoare să nu creadă cineva că am ceva de ascuns. Sunt vinovat, am trei puncte de penalizare și 200 de lei amendă”, a declarat Șerban Huidu, potrivit KanalD

Pe 16 octombrie 2023, Șerban Huidu a fost implicat într-un grav accident rutier în județul Brașov, la ieșirea din localitatea Timișul de Sus. Potrivit informațiilor de la vremea respectivă, din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, jurnalistul a intrat pe contrasens și a lovit o altă mașină din sens opus. Trei oameni au murit, doi bărbați și o femeie.

Trei ani mai târziu, prezentatorul Tv a fost condamnat definitv la patru ani de închisoare cu suspendare și nu a avut dreptul să conducă timp de 6 ani. Șerban Huidu și-a recăpătat permisul de conducere în 2022, când a dat susținut din nou examenul pentru obținerea permisului.

„Am din nou permis de conducere din august 2022, adică de vreo șase luni. Mi-am luat carnet abia anul trecut, după 11 ani de când am avut accidentul. Am dat examen. Nu e adevărat ce s-a scris că mi l-am luat mai devreme. Am și șofer, are cine să mă ducă acasă. Eu, personal, conduc foare rar, doar din când în când! Am stat și m-am gândit că nu am de ce că nu-mi iau permis, totuși”, a declarat Huidu în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D.