Scandalul dintre Andreea Esca și Șerban Huidu dezvăluit după zeci de ani. Cum a pus punct „cârcotașul” amenințării cu judecata venită dinspre Pro Tv

Un scandal imens a avut loc între Andreea Esca și Șerban Huidu, după ce realizatorul TV a dat pe post niște imagini controversate cu știrista, care au rămas în istoria televiziunii. O glumă s-a transformat într-o ceartă de zile mari, despre care prezentatorul a vorbit abia acum. Moderatorul de la Cronica Cârcotașilor nu s-a ferit să spună de unde a pornit întreaga neînțelegere cu jurnalista, de acum ani buni. De unde a început, de fapt, totul?

Șerban Huidu și Andreea Esca au avut parte de o ceartă de zile mari în urmă cu ani buni. Realizatorul de la Cronica Cârcotașilor a dat pe post niște imagini controversate cu știrista de la Pro TV, care au rămas în istoria televiziunii. Mulți s-au amuzat și încă se amuză pe baza acelor scene. Concret, Andreea Esca a fost surprinsă înjurând la pupitrul știrilor, iar filmarea a devenit virală. Ei bine, pentru că Huidu a dat-o pe post, în emisiunea lui, Andreea Esca a luat „foc”. Jurnalista și moderatorul au avut parte de o întreagă neînțelegere, pentru că ea a fost pusă într-o lumină proastă în fața telespectatorilor.

Mulți se întreabă, cu siguranță, și astăzi de unde a făcut Șerban Huidu rost de imaginile respective cu Esca. Totul este simplu. Vedeta de la Cronica Cârcotașilor a primit o serie de filmări controversate de la un bărbat stabilit în Suedia. A explicat cum totul a fost posibil. Ce-i drept, nimeni nu se aștepta la asta!

„Povestea cu Esca, cu celebrele bucle. Aia cu butonul. S-a întâmplat, de fapt. Era un nene care urmărea Pro TV internațional în Suedia. Și ei emiteau la Hot Bird, este un satelit american. Aveau un sediu în Buftea și un sediu central, ei aveau trei canale: Pro TV, Acasă și Pro TV internațional. Era și al patrulea canal, folosit de ei ca teleficații, adică trimiteau dintr-o parte în alta fără să mai plătească relej. Și ăsta emitea codat.

Problema e că a emis 24 de ore necodat. Ce se întâmpla acolo în studio era dat pe satelit. Și ăla a băgat o casetă și a tras tot. Știi câte aveam? Eu am dat ce era cel mai soft. Am dat cu Esca ce era haios. Am avut foarte mult material”, a povestit Șerban Huidu, în podcastul lui Mihai Morar.