„Teama” cea mai mare a Andreei Esca referitoare la Aris Eram: „Stai să vedem că abia răspunde la telefon”

Andreea Esca (51 de ani) a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre cei doi copii ai săi, Aris și Alexia Eram. Printre altele, prezentatoarea știrilor de la Pro TV a mărturisit și care este cea mai mare „teamă” a ei referitoare la băiat.

Andreea Esca se mândrește cu cei doi copii ai săi și are doar cuvinte de laudă la adresa lor. I-a crescut cu principii de viață puternice, iar educația pe care le-a oferit-o a fost remarcată de oameni în cadrul show-ului America Express. Alexia și Aris Eram au atras simpatia celor de acasă prin comportamentul lor, dar și felul în care s-au completat unul pe celălalt. Totuși, tinerii sunt destul de diferiți, iar vedeta Pro TV a vorbit despre acest aspect.

Andreea Esca a vorbit despre perioada în care fiica a plecat de acasă. Alexia Eram a studiat a urmat cursurile unei facultăți din Anglia. Ulterior, s-a întors în București și s-a mutat singură. Totuși, „despărțirea” nu a fost chiar atât de grea pentru că au vorbit zilnic la telefon, iar tânăra a venit mereu foarte des în vizită. Însă, vedeta Pro TV a mărturisit că „teama” ei cea mai mare este legată de Aris Eram. Băiatul urmează să plece și el să studieze în străinătate.

„Alexia s-a mutat, are apartamentul ei, vine câteodată, mă mai duc și eu pe la ea. Nu e toată ziua acasă acum. Are programul ei. Nu a mai venit de nu știu cât timp. Eu nu am avut niciodată senzația asta că Alexia este plecată pentru că și atunci când era în Anglia venea foarte des, vorbeam tot timpul, cu toată tehnologia asta… vorbeam pe FaceTime.

Nu mai e ca pe vremuri când am plecat eu în America și nu m-am văzut cu mama o lună. Acum s-a mutat undeva aproape de mine. Să vedem cu Aris cum o să fie că s-ar putea cu el să avem probleme.

El dacă pleacă, parcă văd… abia ne răspunde acum la telefon. Când o să fie acolo cred că nu ne mai răspunde jumătate de an.”, a declarat Andreea Esca în podcastul „Cu Inima la Vedere”, găzduit de Amalia Enache.