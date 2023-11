Cuplu neașteptat în showbiz! Sonia Argint a pus „mâna” pe afaceristul Daniel Pintilie. Cei doi s-au afișat împreună la Gala Femeilor Remarcabile

Cuplu neașteptat în showbizul românesc! Sonia Argint (41 de ani), vedetă TVR, se pare că și-a găsit „jumătatea”! După căsnicia de 15 ani (relație de 18 ani) și un divorț despre care s-a aflat abia după 2 ani, frumoasa prezentatoare și-a găsit liniștea în brațele afaceristului Daniel Pintilie. Cei doi s-au afișat împreună la Gala Femeilor Remarcabile, care a avut loc în urmă cu o săptămână. Detaliile se află mai jos, în articol.

Sonia Argint (41 de ani), fosta „cumnată” a Andreei Bălan (artista a avut o relație cu Tiberiu Argint în urmă cu 3 ani), a preferat, întotdeauna, să fie discretă în privința vieții private. Vedeta TVR a fost căsătorită 15 ani (relație de 18 ani) cu Horațiu Ionescu. Însă, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, în 2020, fără să facă menționări publice legate de acest aspect. Din căsnicia lor au rezultat doi băieți.

Abia în anul 2022, când a fost invitată în cadrul podcastului moderat de Mihai Morar, Sonia Argint și-a deschis sufletul și a oferit detalii despre viața privată. A povestit pe scurt despre divorț, la momentul acela. De asemenea, vedeta TVR a oferit detalii pe blogul personal.

„Această distanță de 2 ani de la decizia finală în acte și până la anunțul public, a fost o perioadă pe care am dorit să mi-o iau. Am vrut să văd cum îmi este. Nu poți să-ți dai seama cum te simți într-o lună după divorț. Ai nevoie de timp. Mi-am reorganizat în ăștia doi ani viața, aproape total. Am devenit aproape 100% autonomă.

Simțeam că direcțiile în care vrem fiecare sunt diferite. Nu dau în nimeni, eu l-am iubit pe fostul partener. Nu se pune problema să spun ceva rău despre el. Nu am luat decizia asta peste noapte. Este ceva ce am simțit cu doi ani înainte. Am luat decizia în pandemie”, a mărturisit Sonia Argint, în podcastul lui Mihai Morar.