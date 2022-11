Sonia Argint, dezvăluiri despre divorț. Motivul pentru care fosta ”cumnată” a Andreei Bălan a ținut totul secret

Sonia Argint este fosta cumnată a Andreei Bălan și una dintre vedetele de la TVR. Despre ea nu s-au scris foarte multe în ziarele tabloid, deși este prezentatoare de mai bine de 22 de ani. Și-a trăit viața în intimitate și nu a ieșit niciodată în lumina reflectoarelor pentru a da detalii din culisele vieții private. Acum, însă, invitată în cadrul podcast-ului susținut de Mihai Morar, vedeta a făcut dezvăluiri inedite despre divorțul secret de fostul ei soț.

„Fain&Simplu” este unul dintre podcast-urile de suflet ale vedetelor. Invitată de Mihai Morar pentru a discuta despre viața ei, Sonia Argint și-a deschis larg sufletul și a făcut dezvăluiri neașteptate despre fosta ei căsnicie. Blondina a fost măritată cu Horațiu Ionescu.

Căsnicia lor a fost una dintre cele mai longevive din showbiz, căci a durat 15 ani, iar relația lor 18. Nimeni nu a știut cât a durat viața de cuplu a celor doi, până acum. Se pare că Sonia a ținut totul secret, mai cu seamă că nici despre divorț nu a vorbit niciodată. Singurii care eu știut că cei doi au ales să-și separe drumurile au fost prietenii și familia. (CITEȘTE ȘI: Andreea Bălan a ”înnebunit” când l-a văzut pe fostul său soț alături de cumnata ei! Cum a comandat cântăreața ștergerea postărilor în care George Burcea apare alături de Sonia Argint)

Sonia Argint și-a anunțat oficial divorțul după 2 ani

În dialogul cu Mihai Morar, vedeta TVR a enumerat câteva dintre motivele pentru care a divorțat de Horațiu Ionescu. Totuși, a preferat să nu intre prea mult în detaliile trecutului cu acesta și a ales să povestească pe scurt ceea ce s-a întâmplat între ei. Separarea celor doi a avut loc în intimitate, departe de presă și de privirile curioșilor.

„Această distanță de 2 ani de la decizia finală în acte și până la anunțul public, a fost o perioadă pe care am dorit să mi-o iau. Am vrut să văd cum îmi este. Nu poți să-ți dai seama cum te simți într-o lună după divorț. Ai nevoie de timp. Mi-am reorganizat în ăștia doi ani viața, aproape total. Am devenit aproape 100% autonomă.”, a mărturisit Sonia în podcast-ul lui Morar.

Motivele pentru care Sonia Argint a divorțat de Horațiu Ionescu

Sonia a mărturisit că și-a petrecut tot procesul de maturizare alături de fostul ei soț. Se pare, însă, că soarta nu i-a vrut împreună, căci după mai bine de un deceniu, cei doi au decis să divorțeze. Motivele le-a explicat pe larg, căci nu a vrut să intre prea mult în detalii. (VEZI ȘI: Cum se înțelege Andreea Bălan cu sora iubitului ei. ”Cumnata” a dat din casă)

„Simțeam că direcțiile în care vrem fiecare sunt diferite. Nu dau în nimeni, eu l-am iubit pe fostul partener. Nu se pune problema să spun ceva rău despre el. Nu am luat decizia asta peste noapte. Este ceva ce am simțit cu doi ani înainte. Am luat decizia în pandemie.”, a mai mărturisit Sonia la „Fain&Simplu”

