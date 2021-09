Andreea Bălan ar fi tunat și fulgerat, după ce, pe rețelele de socializare, au apărut imagini cu George Burcea și cumnata ei, Sonia Argint. CANCAN.RO vine cu detalii incendiare despre această întâmplare, dar și cu imagini, în exclusivitate, cu fostul partener al juratei de la „Te cunosc de undeva” și sora lui Tiberiu Argint, viitorul soț al divei.

Sâmbătă, 4 septembrie, George Burcea a alergat cinci kilometri la maratonul „Run in Bucharest”. A făcut acest gest pentru strângerea de fonduri pentru persoanele care suferă de boli incurabile în stadii terminale, copii și adulți. La finalul cursei, fostul soț al Andreei Bălan a fost solicitat pentru un interviu realizat de Sonia Argint și un alt coleg de-ai ei.

Cu zâmbetul pe buze, prezentatoarea TV i-a pus mai multe întrebări actorului, părând că au o chimie foarte bună. De cealaltă parte, George Burcea a interacționat la fel de bine cu cea care urmează să-i devină cumnată Andreei Bălan, fiind foarte relaxat în timpul interviului, drept dovadă video-ul pe care CANCAN.RO îl publică, în exclusivitate.

Pe măsură ce interviul curgea, fotografii aflați la maraton s-au ocupat ca pozele în care George Burcea apare alături de Sonia Argint să fie publicate pe paginile de socializare. Abia aici apare elementul-surpriză! La nici jumătate de oră de la publicare, fotografiile au dispărut ca prin minune.

Sursele CANCAN.RO susțin că Sonia Argint ar fi intervenit rapid, asta după ce Andreea Bălan i-ar fi „ordonat” să șteargă fotografiile respective. Ceea ce s-a și întâmplat! La un mic search pe pagina respectivă de Facebook, se poate observa că nu mai există nicio dovadă a faptului că George Burcea ar fi fost intervievat de actuala cumnată a fostei soții.

Cu toate acestea, jurnaliștii CANCAN.RO au intrat în posesia interviului realizat de Sonia Argint, dar și a imaginii pentru care artista și-ar fi ieșit din minți. Ba mai mult, potrivit surselor noastre, după incident, actorul le-ar fi spus unor prieteni despre „manevra” pe care fosta soție ar fi pus-o la cale.

Andrea Bălan, controverse cu o admiratoare

Andreea Bălan nu este la prima întâmplare de acest gen! Pe 6 aprilie, în spațiul public au apărut imagini cu mesajele dintre vedeta TV și o admiratoare, căreia îi reproșa că are probleme psihice doar pentru că era activă și pe conturile de Instagram ale lui George Burcea și Viviana Sposub. De altfel, jurata de la „Te cunosc de undeva” i-a cerut admiratoarei nu doar să nu-i mai urmărească pe cei doi, ci chiar să le dea și block, altfel va întrerupe orice discuție cu ea.

„Nu ai cum să mă iubești pe mine, dar să îl susții pe fostul soț, care m-a denigrat public și m-a terfelit în ultimul hal și totodată să fii fana unei femei care nu e nici artistă, nici prezentatoare și care efectiv nu are nicio activitate. Nu am înțeles deloc mesajele tale. Am crezut că ai probleme psihice. Îmi scriai aici și în același timp lăsai dincolo mesaje de iubire, admirație etc!. Niciun fan de-al meu nu a făcut asta”.

„Te rog frumos să le dai block și să nu mai postezi niciun mesaj dacă vrei ca eu să îți văd postările și story-urile. Un adevărat fan niciodată nu susține oamenii care îl terfelesc – Oamenii care își terfelesc idolul am vrut să spun. Și tu trebuia să știi asta și să nu văd mesaje de pe acest cont acolo.”

„Atunci șterge toate mesajele pe care le-ai lăsat vreodată paginilor lor”, i-ar fi transmis Andreea Bălan admiratoarei sale, potrivit Actualitate.net.

Andreea Bălan și George Burcea au fost căsătoriți

Andreea Bălan și George Burcea s-a căsătorit în septembrie 2019, după cinci ani de relație. Cei doi au două fetițe, pe Ella Maya și Clara Maria. În februarie 2020, artista și actorul au anunțat că divorțează, însă nici până acum nu au reușit să semneze actele. Jurata de la ” Te cunosc de undeva” a intrat într-o relație, chiar la trei luni de la anunțul despărțirii de George Burcea.

Ulterior, la opt luni de la separarea publică, George Burcea a cunoscut-o , la emisiunea „Ferma”, pe Viviana Sposub, de care s-a îndrăgostit și alături de care trăiește o frumoasă poveste de iubire.