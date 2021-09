Am aflat tariful! Câți bani cere Andreea Bălan să cânte o oră la o nuntă, în 2021

Am aflat tariful! Andreea Bălan și Petrișor Ruge lucrează de mulți ani împreună. Merg la evenimente, dansează, susțin un program artistic complet, iar pentru toate serviciile prestate, cei doi sunt plătiți. Câți bani cere Andreea Bălan să cânte o oră la o nuntă, în anul 2021?

Andreea Bălan este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Încă de la o vârstă fragedă, aceasta a câștigat inimile oamenilor cu ajutorul vocii sale. De-a lungul timpului, artista s-a axat foarte mult pe carieră, reușind să ajungă în topul celor mai ascultați cântăreți din țară. Iar, odată cu faima, aceasta a fost chemată să susțină multe evenimente, fie că este vorba despre concerte, nuntă sau botez. Dar câți bani încasează, de fapt, Andreea Bălan și Petrișor Ruge la o nuntă?

Cum programul artistic este unul complex, cei doi cer și un tarif pe măsură. Astfel că, pentru o oră de performare în fața oamenilor la evenimente, Andreea Bălan și Petrișor încasează 1900 de euro.

Andreea Bălan l-a luat pe Petrișor în echipa ei

În anul 2008, Petrişor Ruge reuşea să câştige, alături de Andreea Bălan, marele premiu de la Dansez pentru Tine, luând faţa perechilor Smiley – Adriela şi Laura – Bogdan. Viaţa tânărului s-a schimbat total de la acel moment şi asta mulţumită Andreei, cu care a legat o frumoasă prietenie. (CITEȘTE ȘI: PETRIȘOR RUGE, URARE SUPERBĂ PENTRU ANDREEA BĂLAN DE ZIUA ONOMASTICĂ! DANSATORUL A PUBLICAT IMAGINI DE COLECȚIE CU EI DOI ÎMPREUNĂ)

În 2007, cei doi au participat la Campionatul Internațional de Dans, care a avut loc în Mexic. Andreea și Petrișor au obținut atunci pentru România medalia de argint.

Ulterior, Andreea Bălan l-a luat în echipa sa de dansatori, unde activează şi în prezent. Mai mult decât atât, Petrişor a devenit şi instructor de Zumba şi mai face parte şi din trupa de balet „Edi Stancu”. Petrişor cochetează şi cu editarea muzicală, sub numele de DJ Petri, el realizând un remix al piesei Things U Do 2 Me, cântată de Andreea Bălan.

