A trecut un an de când Andreea Bălan și George Burcea au ales să divorțeze, după ce bărbatul a fost prins de oamenii legii, la volan, sub influența substanțelor interzise. Însă, de atunci, cei doi și-au refăcut viețile – Andreea Bălan se mândrește cu iubitul ei, Tiberiu Argint, pe când George Burcea o are la braț pe Viviana Sposub. Ce mesaj subliminal a postat artista, la un an de la divorț?

Între artista Andreea Bălan și actorul George Burcea s-a produs o ruptură anul trecut, după ce bărbatul a fost găsit de oamenii legii, la volan, sub influența substanțelor interzise. După acest episod, cei doi și-au refăcut viața amoroasă – George Burcea și-a găsit alinarea în brațele Vivianei Sposub, pe când Andreea Bălan se iubește cu Tiberiu Argint. Recent, cântăreața a postat pe rețelele de socializare mai multe mesaje subliminale: ”Remember, when you forgive, you heal. And when you let go, you grow” (trad. ”Amintește-ți, atunci când ierți, te vindeci. Iar când lași în spate, te dezvolți”); ”Spend time with people who are good for your mental health” (trad. ”Petrece-ți timpul cu oameni care sunt buni pentru sănătatea mentală”); ”Love doesn’t need to be perfect. It just needs to be true” (trad. ”Dragostea nu trebuie să fie perfectă, ci adevărată”).

Au împlinit 1 an de relație

Andreea Bălan și Tiberiu Argint au împlinit, recent, un an de relație. Cu această ocazie, cei doi și-au luat o binemeritată vacanță la Dubai, o destinație în care artista nu a mai călătorit până acum. Artista le-a mărturisit fanilor săi, chiar de pe aeroport, că este extrem de încântată de această plecare.

”Vă pup drăgălașilor, plec în vacanță, o mică vacanță. Vă țin la curent cu destinația. Merg în această țară pentru prima oară și sunt foarte fericită”, a spus Andreea Bălan.

Deși nu și-au făcut fotografii împreună, Andreea și Tiberiu au publicat imagini din aceeași locație, în Dubai, iar din descrierile postate în dreptul acestora, au lăsat să se înțeleagă cât de fericiți sunt împreună. Mai mult, în ziua aniversării, aceștia și-au făcut declarații de dragoste pe rețelele de socializare.

