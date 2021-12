Cuplul care a devenit viral pe Tik Tok! Cine sunt Andrada și Jason? Cei doi locuiesc în Hong Kong

Andrada și Jason formează un cuplu îndrăgit de multe persoane de pe rețelele de socializare, iar cei doi au devenit virali pe Tik Tok. Trăiesc o frumoasă poveste de iubire, chiar dacă există diferențe culturale între cei doi, iar aceștia locuiesc în Hong Kong. În cadrul unei emisiuni TV, Andrada a povestit cum și-a cunoscut partenerul de viață.

Viața lor s-a schimbat în 2016, când s-au cunoscut, fiind colegi la Facultatea de Litere din Craiova. După ce el a plecat înapoi acasă, în țara natală, cei doi au ţinut legătura şi au continuat relaţia la distanţă. Andrada se ducea de trei sau patru ori pe an la el, dar tot de atâtea ori venea și el în România. Dupa doi ani de relație la distanță, Jason i-a propus Andradei să se căsătorească și să se mute la el. Ea a acceptat, chiar dacă părinții ei nu au fost de acord la început. Acum, Andrada și Jason trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Ea este româncă, iar el este asiatic, dar acest lucru nu i-a împiedicat să își scrie povestea de iubire și să formeze o familie. Cei doi sunt virali pe platforma Tik Tok, urmăritorii fiind foarte fericiți atunci când îi văd. În cadrul unei emisiuni de la Antena 1, Andrada a povestit cum și-a cunoscut partenerul de viață, pe Jason. De mai bine de trei ani, românca locuiește în Hong Kong.

Andrada nu regretă nicio secundă alegerea făcută! Locuiește alături de Jason, departe de țara sa natală. Și, pentru ca părinții ei să fie bucuroși, având în vedere distanța de mii de kilometri care îi despart de copilul lor, Andrada a făcut nuntă mare la Craiova! În prezent, cuplul locuiește într-un apartament cochet din Hong Kong. Iar, chiar dacă traiul este scump, cei doi reușesc să se descurce împreună. De asemenea, Jason a ales chiar să se convertească la ortodoxism.

„De trei ani locuiesc în Hong Kong. Mi-am păstrat numele. Ne-am cunoscut în România, eram studenți amândoi. Am cântărit lucrurile și am zis unde ne-ar fi mai bine. (…) Mi-e dor de casă, mi-aș fi dorit să fiu alături de familie. Părinții au venit în primul an, au văzut cum e Crăciunul în Hong Kong. A venit toată familia și a văzut cum e viața în Hong Kong. I-a fost greu la început (n.r. mamei) să se despartă de mine, dar când a văzut că sunt fericită, a fost de acord. Am avut discuții și am decis că ne-ar fi mai bine în Hong Kong. (…) Am făcut nunta în Craiova, am făcut o petrecere frumoasă pentru părinții mei”, a spus Andrada la Antena 1.

Andrada și Jason sunt extrem de fericiți împreună. În China, tânăra chiar și-a descoperit o nouă pasiune!

Sursă foto: Capturi video Antena 1