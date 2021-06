Viral pe Tik Tok. Cum a descoperit o femeie că soția văduvului care a invidat-o la întâlnire, era, de fapt, în viață. VIDEO

O femeie care a mers la o întâlnire stabilită cu ajutorul pe site-ului de dating Tinder a avut parte de o surpriză la care nu s-ar fi așteptat niciodată.

Deși bărbatul îi spusese încă dinainte că are un băiat și este văduv, tânăra a descoperit, căutând amănunțit pe Instagram, că de fapt, soția lui nu era deloc moartă într-un accident tragic așa cum pretinsese aceasta, ci cât se poate de vie.

Lucrul care i-a atras atenția femeii a fost faptul că soția „decedată” a continuat să posteze imagini și nu numai pe Instagram, chiar și după presupusa ei moarte.

A vrut să afle cum s-a petrecut tragedia

O persoană emptică, așa cum se descrie, tânăra a fost curioasă cum s-a întâmplat tragedia povestită, iar acest fapt i-a deschis ochii spre adevăr.

„Mi-a zis ca e profesor, are un copil, iar soția lui a piert într-un accident și am fost curioasă ce s-a întâmplat. Apoi, mare mi-a fost surpriză atunci când am descoperit adevărul.

L-am confruntat cu privire la minciună, dar el nu a recunoscut, apoi s-a ofensat”, a povestit femeia, pe Tik Tok, citată de Mirror.

