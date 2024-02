CANCAN.RO a detonat, joi, o adevărată bombă, după ce a dezvăluit că Florin Salam a fost dus cu mandat la audieri într-un dosar de înșelăciune, la sediul Poliției Târgoviște. Cântărețul ar fi trebuit să cânte la o nuntă, pentru care a fost plătit, însă nu și-a mai făcut apariția la eveniment, iar mirele face tot posibilul să-și recupereze banii. “Regele manelelor” nu ar fi, însă, la prima abatere, fiind acuzat de un alt bărbat că i-ar fi dat “țeapă”. Avem informații de calitate și le prezentăm în exclusivitate.

Detaliile incredibile au venit, recent, pe celebra adresă [email protected]. Florin, un tânăr care adoră muzica de petrecere, susține că ar fi plătit nu mai puțin de 6.000 de euro în schimbul unei melodii dedicată lui, ce ar fi trebuit interpretată de Florin Salam și alt artist celebru, Leo de Vis.

“La mulți ani și cât de curând îți facem piesa”

Pentru a-și susține povestea, bărbatul ne-a trimis inclusiv un filmuleț în care “Regele” îi promite că în perioada următoare îi va compune maneaua cu pricina.

“Am și eu un mesaj, de la mine FS, de la Leo de Vis pentru Ganea, la mulți ani și cât de curând îți facem piesa pe care ți-am promis-o. Te pup, pa!”, este mesajul primit de tânăr din partea lui Florin Salam.

Cum s-a apărat Florin Salam

Timpul, însă, a trecut, iar Florin Salam și Leo de Vis nu și-ar fi onorat promisiunea față de Florin. Pe durata conversațiilor cu cei doi artiști a menționat că ia în calcul să facă plângere la Poliție în cazul în care nu va primi melodia.

“Da, fratele meu, să mor de am fost la studio. Suntem numai pe drumuri. Săptamâna ce vine suntem mai liberi puțin și mergem la studio. Aștept și după ăla cu negativul”, i-a transmis Florin Salam, la un moment dat.

“Mă voi duce și eu la Poliție”

Ulterior, Florin Salam nu i-a mai răspuns bărbatului, care, forțat de împrejurări, a luat legătura și cu Leo de Vis. Nici aici nu ar fi avut mai mult noroc. În concluzie, tânărul ar fi fost păgubit de cei doi artiști cu 6.000 de euro. O sumă deloc de neglijat.

“Banii i-am dat lui Leo de Vis și apoi Florin Salam mi-a trimis acea filmare, în care îmi promitea melodia. Pabuba totală se ridică la 6.000 de euro. Cred că-s mână în mână, cine știe cum or fi împărțit banii. Cu Florin Salam am vorbit inclusiv la telefon… Degeaba! Ulterior, nu am mai dat de ei. Nu mi-au mai răspuns, parcă au intrat în pământ. Mă voi duce și eu la Poliție, nu credem că mai am ce face, dar am văzut cazul băiatului din Târgoviște și voi proceda la fel”, a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, bărbatul care susține că a fost păgubit de cei doi maneliști.

Cercetat pentru înșelăciune

Reamintim că Florin Salam a fost prezent joi la sediul Poliției Târgoviște, cercetat fiind într-un dosar de înșelăciune. Manelistul ar fi trebuit să susțină o reprezentație la o nuntă pentru care și-ar fi primit banii, dar nu și-ar mai fi făcut apariția la eveniment. Mirii i-au plătit “Regelui” suma de 5.500 de euro pentru o oră și jumătate de muzică. Artistul nu a ținut, însă, cont de înțelegere și astfel a ajuns, din nou, în fața procurorilor (DETALII AICI).

