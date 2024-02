Prima reacție a lui Florin Salam, după ce a fost dus la audieri într-un dosar de înșelăciune: „Vă dau în judecată!”

În cursul zilei de joi, 8 februarie 2024, Florin Salam a fost dus la audieri într-un dosar de înșelăciune, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița. După ce a fost audiat, celebrul cântăreț a ținut să transmită o primă reacție! Vezi mai jos, în articol, ce a transmis artistul.

În această dimineață, în jurul orei 10:15, Florin Salam a ajuns la audieri pentru un dosar de înșelăciune. Celebrul artist ar fi fost plătit pentru a cânta la un eveniment (5.500 de euro), însă nu s-ar mai fi prezentat. Este vorba despre un eveniment din anul 2020 din Târgoviște. Mirii, supărați că artistul nu și-ar fi făcut apariția, au denunțat presupusa înșelăciune către autorități. CANCAN.RO v-a arătat, în exclusivitate, informațiile și pot fi consultate AICI.

La câteva ore de la audierile care au avut loc în cursul acestei zile, Florin Salam a avut o primă reacție. După cele aproape 4 ore pe care le-a petrecut cu procurorii, artistul a dorit să își spună punctul de vedere. Pe rețelele de socializare, în cadrul unui live, „Regele manelelor” a precizat că are de gând să acționeze în instanță persoanele care vor să îi păteze imaginea.

Conform informațiilor, cântărețul și mirii din Târgoviște nu ar fi semnat vreun contract pentru prestarea serviciilor artistice. Însă, unul dintre miri a declarat că ar fi plătit 5.500 de euro artistului și nu s-ar fi prezentat la eveniment, în 2020. Denunțătorul cântărețului a declarat faptul că dorește să își recupereze presupusul prejudiciu. Mai mult decât atât, în dosar ar exista 6 martori.

„Eu am vrut doar să recuperez prejudiciul pe care i l-am dat lui Florin Salam. Este vorba de 5.500 de euro. Banii aceștia au fost dați din 2020 până în 2021. Nu există un contract fizic, pentru că eu știu că el nu face contract. La dosar sunt șase martori. Am stabilit data nunții cu dânsul, am convorbirile între mine și cumnatul său, pe atunci manager. Sunt dovezi destule, zic eu. Toate dovezile au fost duse la Parchet. Nu mi-a răspuns niciodată de ce nu a mai venit, dar nu dăm de el”, a spus denunțătorul artistului, Laurențiu Bâțu, conform Antena 3 CNN.