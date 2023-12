Roxana Dobre a făcut, din nou, spectacol. Într-o zi cam friguroasă, “Regina” lui Florin Salam a avut o apariție răvășitoare în zona Dorobanți, iar CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile. Cu un articol vestimentar de lux și cu “tancul” pe care îl conduce și-a pus la respect, încă o dată, concurența. Avem fotografii de excepție ce nu trebuie, sub nicio formă, ratate.

Roxana Dobre a preluat moda lui Florin Salam. Dacă luna trecută v-am prezentat imaginile toamnei, cu Florin Salam defilând în “cartierul milionarilor” precum celebrii rapperi din SUA, pe spate cu o splendoare de blană (IMAGINI TARI AICI), acum avem dovada de netăgăduit că nici “Regina” lui nu este străină de eleganța și bunul gust.

Roxana Dobre a “spart”, din nou, asistența

CANCAN.RO a întâlnit-o pe soția lui Florin Salam în zona Dorobanți, în timp ce cobora din superbul Mercedes G-Class care valorează nu mai puțin de 180.000 de euro. De cum a pășit pe asflat, “Regina” a eclipsat asistența. La fel ca partenerul ei, a optat pentru un articol vestimentar de lux, până la glezne, dar de culoare albă. Doar că ea a preferat un palton, spre deosebire de interpretul de manele, care “spart” asistența cu o blană impunătoare.

(VEZI AICI: SHOW ÎN HERĂSTRĂU! „AM ZĂPĂCIT PE TOATĂ LUMEA!” FLORIN SALAM A DAT-O PE SPATE, ÎN FAȚA TUTUROR, PE ROXANA DOBRE, IAR CANCAN.RO ARE IMAGINILE)

Vizită la un salon de lux

După ce și-a închis bolidul, Roxana Dobre s-a îndreptat relaxată, către Agathe, un salon de înfrumusețare de lux, unde a petrecut câteva zeci de minute. “Regina” lui Florin Salam și-a pus, din nou, la zid concurența și a arătat, încă o dată, cu ce l-a cucerit pe manelist. Atitudinea și bunul gust au doar câteva dintre atuuri. Când va fi cazul, CANCAN.RO va reveni și cu alte fotografi cu sexy-bruneta, ale cărei apariții sunt, întotdeauna, top.

(NU RATA: “REGINA” LUI FLORIN SALAM NU ARE FRICĂ! UNDE AM FILMAT-O PE ROXANA DOBRE DUPĂ CE COSTELUȘ DE LA CLEJANI I-A AMENINȚAT FAMILIA)

Sunt împreună de opt ani

Relația dintre Roxana Dobre și Florin Salam a început în vara anului 2014, într-un local din București. Povestea lor de iubire a devenit stabilă, după ce interpretul de manele s-a ocupat de funeraliile tatălui brunetei. “Regele” are două fetiţe și un băiat cu sexy-bruneta: Jacqueline Maria, Rania (n.: 22 decembrie 2016) și Simon Ștefan. Roxana Dobre a devenit mamă pentru a treia oară pe 8 iulie 2020. Cei doi s-au căsătorit pe 1 iunie 2022.

“Eu sunt un om orgolios. Dacă am o persoană cu mine e a mea. E ca și cum eu am născut-o, am creat-o, e a mea. Roxana îmi aparține. Am supărat-o cu programul meu. I-aș da și inima din mine. Tot ce visează mâine poate să aibă. Cu programul ăsta am supărat-o, că nu sunt acasă, nu sunt lângă ea. Și eu sunt nebun, ar trebui să mai renunț la programul ăsta încărcat și să stau cu ea.

E tânără, e cea mai frumoasă din România pentru mine. Chiar dacă am supărat-o, vreau să mă ierte dacă poate. Nu credeam în viața mea că pot iubi altă femeie, după situația prin care am trecut. Ea a reușit să mă facă să iubesc din nou, am crezut că îmi va fi imposibil. Ea a făcut imposibilul posibil. Pentru mine contează să o spun în fiecare zi că o iubesc”, a declarat Florin Salam, într-o emisiune difuzată pe Kanal D.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.