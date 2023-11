Asta da imagine de pus în ramă cu vestitul ”Rege” al maneliștilor! Florin Salam a făcut furori, într-o zi cam friguroasă, cu o costumație ieșită din tipare, cum numai pe celebrii rapperi americani o mai găsești! 50 Cent sau Snoop Doggy Dog ar fi invidioși! Aroganța s-a derulat chiar în zona de nord a Capitalei, cunoscută drept ”cartierul milionarilor”. O galerie foto a pregătit CANCAN.RO, pe care musai trebuie s-o ”lecturați”. Popcorn și…la treabă. E exclusivitate pură!

Frizura l-a ”chinuit” zilele astea pe Florin Salam, așa că s-a urnit, în cele din urmă, și a călcat pragul salonului pe care îl frecventează de regulă. Cum a ieșit din locuință celebrul manelist? Eiii, aici e totul! A tras treningul deschis la culoare pe el, s-a încăltaț cu ”vuitonii” negri de vreo 1.200 de euro, iar pe spate și-a ”aruncat” splendoare de blană, care i-a căzut până la glezne! 10.000 de euro l-a costat, dar imaginea lui face toți banii din lume!

Și a luat-o la pas, până la Le Club, acolo unde ”meseriașul” l-a aranjat din foarfece, fix cum a cerut cântărețul de muzică de petrecere. Mulțumit, Salam l-a recompensat, apoi a părăsit salonul. A defilat! Asta a făcut celebrul manelist pe drumul de întoarcere. Țanțoș, nevoie mare, Florin Salam s-a comportat precum un manechin de succes sau, mai curând, precum rapperrii americani! I-a ieșit de minune, imaginile pe care le descoperiți în galeria foto stau mărturie!

Florin Salam a ”lovit” în Herăstrău, cu un show de zile mari, dedicație pentru Roxana

Florin Salam a ieșit în evidență și acum mai bine de o lună, atunci când a făcut adevărat show, cu dedicație, însă, pentru soția lui, Roxana Dobre. Tot în zona de nord s-a petrecut totul!

”Regele” și ”Regina” ieșeau la o cină romantică și, pe parcursul ei, SURPRIZĂ! Cuplul s-a așezat la masa pe care și-a rezervat-o, după care, la scurt timp, Florin Salam a început spectacolul. A luat microfonul și a început să cânte: dedicație pentru sufletul lui pereche, Roxana. Cei din local l-au răsplătit pe manelist cu aplauze. „Am zăpăcit toată pe lumea, dacă o zi nu sunt cu ea… Te iubesc!”, i-a transmis Florin Salam celei care-i este jumătate. Femeia și-a stăpânit, cu greu, lacrimile de emoție (Vezi AICI detaliile).

De altfel, Florin Salam îi făcea complimentul soției sale, în emisiunea lui Denise Rifai. Și tot atunci spunea că apariția ei în viața lui s-a produs atunci când nu mai credea că se poate îndrăgosti de o altă femeie.

„Eu sunt un om orgolios. Dacă am o persoană cu mine e a mea. E ca și cum eu am născut-o, am creat-o, e a mea. Roxana îmi aparține. Am supărat-o cu programul meu. I-aș da și inima din mine. Tot ce visează mâine poate să aibă. Cu programul ăsta am supărat-o, că nu sunt acasă, nu sunt lângă ea. Și eu sunt nebun, ar trebui să mai renunț la programul ăsta încărcat și să stau cu ea.

E tânără, e cea mai frumoasă din România pentru mine. Chiar dacă am supărat-o, vreau să mă ierte dacă poate. Nu credeam în viața mea că pot iubi altă femeie, după situația prin care am trecut. Ea a reușit să mă facă să iubesc din nou, am crezut că îmi va fi imposibil. Ea a făcut imposibilul posibil. Pentru mine contează să o spun în fiecare zi că o iubesc”, a declarat Florin Salam, în emisiunea difuzată pe Kanal D.

