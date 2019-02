Curs valutar 12 februarie 2019. Câți lei a ajuns 1 euro în această dimineață

În această dimineață a fost făcut public cursul BNR valabil pentru 12 februarie, iar românii au fost nerăbdători să afle la cât a fost cotat euro, după ce Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, a declarat ieri că: “s-a dat prea mult şi economia începe să se corecteze”. De asemenea, el a mai spus că moneda europeană va ajunge la 8 lei.



Curs valutar 12 februarie 2019. La câți lei a ajuns să fie cotat 1 euro în această dimineață

Euro rămâne la 4,74 lei, aproape de cursul anunţat ieri de BNR, potrivit economica.net. Băncile comerciale au anunţat pe 11 februarie cursuri de schimb pentru euro, la vânzare, între 4,77 lei şi 4,82 lei. Vă reamintim că 25 ianuarie, euro a atins cel mai ridicat nivel din istorie în faţa leului: 4,7648 lei/euro. Moneda europeană a început să crească după Crăciun. Pe 24 decembrie, euro a scăzut la cea mai mică valoare din 13 septembrie 2018 în faţa leului: 4,6413 lei/euro.

În același timp, dolarul creşte la 4,20 lei, faţă de 4,19 lei, cursul anunţat ieri de BNR. Maximul istoric în faţa monedei naţionale (4,3504 lei/dolar) a fost atins pe 28 decembrie 2016. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat ieri un curs de referinţă de 4,7437 lei/euro, 4,1969 lei/dolar, 4,1843 lei/franc elveţian.

Mugur Isărescu a arătat că BNR susţine creşterea consumului şi a veniturilor, însă este important dozajul, precum şi realizarea investiţiilor. “Suntem pentru creşterea consumului, a ve­ni­turilor, dar atenţie la dozaj. Această insti­tu­ţie se ocupă cu echilibrele. Ce se doreşte? Să închi­dem ochii, să ne facem că nu vedem ci­frele? Acestea arată clar că s-a dat prea mult în eco­nomie. Şi economia se corectează. Încre­de­rea consumatorilor arată că o anumită corecţie are loc. Că are loc în an electoral, asta este. Aceas­tă instituţie este făcută ca să spună ade­vărul economic. Şi adevărul economic este du­re­ros. Nu dorim să trecem la măsuri uni­la­te­rale, să se facă corecţia prin curs sau prin dobânzi, dorim să se facă prin reforme structurale”, a declarat ieri Mugur Isărescu la prezen­tarea raportului trimestrial asupra inflaţiei, relatează Ziarul Financiar.