Curs valutar, 9 august 2022. Ce s-a întâmplat cu moneda euro

Curs valutar, 9 august 2022, Banca Națională a României (BNR) a anunțat ce se întâmplă cu moneda euro, dar și cât a ajuns să valoreze dolarul american, lira sterlină și francul elvețian.

În ultima ședință a BNR de luni, 8 august, moneda euro a înregistrat o ușoară scădere cu 0.0054 lei, în fața leului românesc, ajungând la o cotație de 4.9210 lei.

Curs valutar, 9 august 2022

Cursul pentru euro anunţat de Banca Naţională a României (BNR) astăzi, 9 august 2022, este de 4,9050 lei, astfel, euro este în scădere marţi cu 0,0160 bani

Dolarul american, a avut luni, 8 august o creștere cu 0.0155, ajungând la valoarea de 4.8330 de lei pe piaţa românească.

Marți, 9 august, dolarul american a scăzut la 4,7905 de la 4,8330, valoare înregistrată luni, ceea ce înseamnă o scădere de 0,0425.

O liră sterlină are valoarea de 5.8375 lei. Mai exact, lira a scăzut cu 0.0064, față de cotația de la ultima actualizare a BNR de vineri.

Francul elvețian a înregistrat o scădere semnificativă de 0.0058 lei, astfel ajungând la cotația de 5.0392 lei.

Valoarea unui gram de aur a fost în scădere cu 0.5430 lei, luni, 8 august, astfel a ajuns la o cotație de 276.1646 lei.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut luni la 8,14% pe an, faţă de 8,12% în şedinţa precedentă, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 8,25% pe an, de la 8,23% pe an, iar ROBOR la 12 luni se situează la 8,35% pe an, de la 8,34% vineri.