Curs valutar BNR, 30 decembrie 2025. Cât costă un euro în penultima zi din an

Banca Națională a României va afișa, marți, 30 decembrie, în jurul orei 13:00, cursul valutar. Până la ora amintită, cursul valutar al zilei va rămâne cel din ziua bancară precedentă. Iată care este cursul pentru euro, dolarul american, francul elvețian, lira sterlină și gramul de aur, potrivit ultimelor informații.
Ultima ședință BNR, cea de luni – 29 decembrie, a adus o creștere pentru moneda europeană. Euro a fost cotat la valoarea de 5.0920 lei, marcând o creștere cu 0.0030 unități.
De asemenea, dolarul american a crescut cu 0.0095 uintăți luni, ajungând la 4.3235 lei. Lira sterlină a fost cotată de BNR la 5.8401 lei, marcând o creștere de 0.0084 unități.
Francul elvețian a scăzut la 5.4794 lei, iar gramul de aur s-a ieftinit și a ajuns la 620.0806.
