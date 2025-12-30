Curs valutar BNR, 30 decembrie 2025. Cât costă un euro în penultima zi din an

Banca Națională a României va afișa, marți, 30 decembrie, în jurul orei 13:00, cursul valutar. Până la ora amintită, cursul valutar al zilei va rămâne cel din ziua bancară precedentă. Iată care este cursul pentru euro, dolarul american, francul elvețian, lira sterlină și gramul de aur, potrivit ultimelor informații.

Ultima ședință BNR, cea de luni – 29 decembrie, a adus o creștere pentru moneda europeană. Euro a fost cotat la valoarea de 5.0920 lei, marcând o creștere cu 0.0030 unități.

De asemenea, dolarul american a crescut cu 0.0095 uintăți luni, ajungând la 4.3235 lei. Lira sterlină a fost cotată de BNR la 5.8401 lei, marcând o creștere de 0.0084 unități.

Francul elvețian a scăzut la 5.4794 lei, iar gramul de aur s-a ieftinit și a ajuns la 620.0806.

Curs BNR 29 decembrie 2025

EURO (EUR) – 5.0920

Dolar American (USD) – 4.3235

Liră Sterlină (GBP) – 5.8401

Franc Elvețian (CHF) – 5.4794

Dolar Canadian (CAD) – 3.1599

Leva Bulgărească (BGN) – 2.6035

Coroană Cehă (CZK) – 0.2101

Coroană Suedeză (SEK) – 0.4717

Coroană Daneză (DKK) – 0.6818

Dolar Australian (AUD) – 2.8989

Dirham (AED) – 1.1772

Rubla (RUB) – 0.0558

Leu Moldovenesc (MDL) – 0.2576

Gramul de aur – 620.0806

