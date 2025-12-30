Acasă » Știri » Curs valutar BNR, 30 decembrie 2025. Cât costă un euro în penultima zi din an

Curs valutar BNR, 30 decembrie 2025. Cât costă un euro în penultima zi din an

De: Alina Drăgan 30/12/2025 | 06:20
Curs valutar BNR, 30 decembrie 2025. Cât costă un euro în penultima zi din an
Curs valutar BNR, 30 decembrie 2025 /Foto: Pixabay

Banca Națională a României va afișa, marți, 30 decembrie, în jurul orei 13:00, cursul valutar. Până la ora amintită, cursul valutar al zilei va rămâne cel din ziua bancară precedentă. Iată care este cursul pentru euro, dolarul american, francul elvețian, lira sterlină și gramul de aur, potrivit ultimelor informații.

Ultima ședință BNR, cea de luni – 29 decembrie, a adus o creștere pentru moneda europeană. Euro a fost cotat la valoarea de 5.0920 lei, marcând o creștere cu 0.0030 unități.

De asemenea, dolarul american a crescut cu 0.0095 uintăți luni, ajungând la 4.3235 lei. Lira sterlină a fost cotată de BNR la 5.8401 lei, marcând o creștere de 0.0084 unități.

Francul elvețian a scăzut la 5.4794 lei, iar gramul de aur s-a ieftinit și a ajuns la 620.0806.

Curs BNR 29 decembrie 2025

  • EURO (EUR) – 5.0920
  • Dolar American (USD) – 4.3235
  • Liră Sterlină (GBP) – 5.8401
  • Franc Elvețian (CHF) – 5.4794
  • Dolar Canadian (CAD) – 3.1599
  • Leva Bulgărească (BGN) – 2.6035
  • Coroană Cehă (CZK) – 0.2101
  • Coroană Suedeză (SEK) – 0.4717
  • Coroană Daneză (DKK) – 0.6818
  • Dolar Australian (AUD) – 2.8989
  • Dirham (AED) – 1.1772
  • Rubla (RUB) – 0.0558
  • Leu Moldovenesc (MDL) – 0.2576
  • Gramul de aur – 620.0806

Program STB și Metrorex de Revelion 2026. Schimbări majore pe traseele de noapte: ce linii vor circula de Anul Nou?

Cu cât va crește impozitul pentru o mașină începând cu 1 ianuarie 2026. Suma care trebuie plătită pentru un motor între 1601 cmc si 2000 cmc

