Cutremur de 5,8 grade în România azi-noapte! Sistemul RO-ALERT nu a trimis notificări românilor. Explicația lui Raed Arafat

România a fost zguduită de un cutremur de 5,8 grade pe scara Richter, sâmbătă spre duminică (28 octombrie), la ora 3:40 dimineața. Seismul s-a resimţit destul de puternic în Capitală. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 151 de kilometri, în zona seismică Vrancea.

Intensitatea în epicentru a fost de 6, iar cutremurul face parte din activitatea seismică normală a zonei, a explicat Constantin Ionescu, directorul general al Institutului pentru Fizică Pământului, potrivit stirileprotv.ro. Alimentarea cu energie electrică a oraşului Întorsura Buzăului a fost oprită, dar doar pentru scurt timp.

Ultimele cutremure cu o magnitudine de peste 5 s-au produs în 2016, în septembrie şi decembrie. După cutremur, în București, au fost făcute 12 apeluri la 112, toate fiind cazuri de atacuri de panică.

Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP) a transmis inițial că magnitudinea cutremurului produs în România a fost de 5,6 pe scara Richter, indicând ca zonă de producere județul Covasna. Ulterior, datele au fost revizuite, magnitudinea fiind stabilită la 5,8 pe scara Richter, seismul producându-se de fapt loc în judeţul Buzău. (Citește și Peste 2.000 de oameni ar muri dacă s-ar produce un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter în România)

Sistemul RO-ALERT nu a trimis notificări

„După ce s-a resimtit cutremurul, pompierii au trecut la verificările care se fac conform planului, mai ales în zonele vulnerabile, precum Centrul Vechi. Nu am primit nicio informare pe parcursul verificărilor că ar fi fost pagube. Nu am primit apeluri la 112 că ar fi fost înregistrate pagube. Verificările care s-au făcut arată că acest cutremur a fost fără impact asupra clădirilor, care să producă situații de urgență.

Cel mai imporant lucru – iar noi am postat aceste sfaturi pe Facebook, pe aplicație – este ca omul să nu se panicheze în timpul cutremurului. Trebuie imediat să se pună sub o grindă, sub o masă sau altă piesă de mobilier mai solidă, să nu coboare pe scări sau cu liftul, până trece cutremurul. Dacă are gazul pornit, trebuie să-l oprească.

Sistemul RO-ALERT nu anunță cutremure. Sistemul va fi folosit în cazul cutremurului eventual pentru transmiterea unor mesaje pentru indicații post-cutremur. Numai că în această situații nu am avut pagube ca să trimitem mesaje și să trezim populația prin mesaje de acest gen, doar ca să spunem să stea liniștiți. Trebuie să se înțeleagă că transmiterea unor mesaje cu câteva secunde înainte poate produce panică.

Controlul panicii este foarte important, dar și informarea din timp. De aceea noi recomandăm populației să citească recomandările de pe aplicația DSU.”, a explicat Raed Arafat pentru stirileprotv.ro.