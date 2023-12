Cutremur de 6,2 grade la doar 10 km adâncime! Seismul a avut loc la 23:59, iar primul bilanț a contabilizat 118 decese

În noaptea de luni spre marți un cutremur devastator a lovit China. Seismul a fost unul puternic, cu o magnitudine de 6,2 grade pe scara Richter. Cutremurul a avut loc în partea de nord-vest a Chinei, provocând moartea a cel puțin 118 persoane și rănirea altor câteva sute.

În noaptea de luni spre marți, la ora 23:59, un cutremur devastator s-a produs în Gansu, China. Seismul cu magnitudinea de 6,2 grade a avut loc la o adâncime de 10 km, în apropierea următoarelor oraşe: 16km V de Linxia Chengguanzhen, 92km SV de Lanzhou. În urma celor întâmplate, bilanțul victimelor este unul negru.

Cutremurul de 6,2 grade din nord-vestul Chinei a produs numeroase pagube și a făcut și multe victime. În Gansu, 105 persoane au fost ucise în urma seismului. De asemenea, au fost înregistrați și 397 de răniți, dintre care 16 în stare critică, au anunțat autoritățile provinciale într-o conferință de presă. Mai mult, în Qinghai bilanțul victimelor a ajuns la 13, iar 182 de persoane au fost rănite.

„Am fost în epicentrul cutremurului, iar eu și mama mea nu am putut fugi. Casa tremura atât de mult încât nici măcar nu puteam să mă ridic în picioare, iar lucrurile cădeau. Afară era foarte frig afară, la mai mult de zece grade sub zero. Nu m-am întors toată noaptea și au fost replici constante”, a declarat un locuitor din Gansu, conform The Guardian.

#Update The death toll of the 6.2-magnitude earthquake in Northwest China’s Gansu province has risen to 105. pic.twitter.com/Dd3wnyXU6Z

— China Daily (@ChinaDaily) December 19, 2023