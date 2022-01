Cutremur în showbiz! Răzvan Simion a dezvăluit de ce s-a despărțit de Lidia Bube: ”Într-o relație sunt de vină...”

Povestea de dragoste dintre Răzvan Simion și Lidia Buble a apus de mult, însă adevăratul motiv al despărțirii abia acum a fost făcut public. Detalii neștiute!

Au format un cuplu timp de 7 ani, iar vestea că cei doi s-au despărțit a șocat o lume întreagă. S-a speculat mult cu privire la motivul separării, însă matinalul de la Antena 1 nu a vrut niciodată să comenteze pe acest subiect, asta până de curând. În cadrul emisiunii pe care o moderează, Răzvan Simion nu s-a putut abține și a lăsat să se întelegă motivul neînțelegerilor din cuplu.

Răzvan Simion: ”Întotdeauna într-o despărțire sunt de vină doi”

Lidia Buble și Răzvan Simion aveau planuri mărețe împreună și chiar s-a vorbit în trecut despre faptul că își doresc un copil, însă având religii diferite se pare că cei doi nu au reușit să ajungă la un numitor comun.

Răzvan își dorea un botez ortodox, în timp ce artista voia ca cel mic să adere la religia adventistă. Se pare că nici familia matinalului nu a fost de acord cu ceea ce visa Lidia și ar fi avut un oarecare cuvânt de spus:

“Întodeauna într-o despărțire sunt de vină doi. El și maică-sa”, a fost remarca lui Răzvan Simion în cadrul emisiunii ”Neața cu Răzvan și Dani”.

Ulterior, Răzvan și Lidia au decis să meargă pe drumuri separate. Prezentatorul TV a mărturisit, însă, că a avut multe de învățat din această relație și nu regretă absolut nimic:

”Eu sunt recunoscător până la Dumnezeu tuturor femeilor care au trecut prin viața mea, de la care am avut lucruri de învățat, am înțeles că etapa trebuia să existe, lovitura de pragul de sus sau treptele au fost acolo legate cumva de energia feminină echilibrată în fiecare dintre noi. Am înțeles și dezechilibrele pe care le-am avut și pe care le-am produs. (…) Eu am dreptul să fiu fericit. Am iertat, m-am iertat și pe mine și mă simt mai bine”, a mărturisit Răzvan Simion.

Răzvan Simion se iubește cu Daliana Răducan

După despărțirea de Lidia Buble, Răzvan Simion și-a găsit liniștea în brațele Dalianei Răducan. Daliana este arhitect de design interior. Aceasta a făcut parte din echipa ”Visuri la Cheie”, de la Pro TV, dar, de câțiva ani, lucrează pe cont propriu, având un birou pe Strada Paris din București. Cei doi visează acum la o casă a lor, dar și la copii.

”Pe plan sentimental, urmează să cresc. Cresc împreună cu iubita mea și ne ținem unul pe altul. Ne ținem foarte bine, într-o complementaritate pe care cumva am căutat-o și am găsit-o. Evoluăm și așa, poate o casă mai mare, poate copii mai mulți, poate vacanțe. Perioada asta a curățat tot ce prinzi pe lângă tine, multele energii, eu le zic zoaie. M-au oprit cumva din creștere”, a mai declarat Răzvan Simion în podcastul lui Damian Drăghici.

Sursa foto: Arhiva CANCAN