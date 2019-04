Cutremur puternic azi-noapte, la 01:44. În ce orașe din România s-a resimțit

Un cutremur însemnat s-a înregistrat azi-noapte, la ora 01:44. Specialiștii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) au anunțat care a fost magnitudinea seismului, dar și în ce orașe din România s-au resimțit undele seismice.

Pământul din Serbia, țara vecină de la sud de Dunăre, s-a mișcat semnificativ noaptea trecută, au declarat oficialii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Cutremurul a avut o magnitudine de 3,2 grade pe scara Richter și s-a produs la o adâncime mică: doar 7 kilometri.

Undele seismice s-au resimțit și în unele orașe din țara noastră, printre care se numără: Drobeta-Turnu Severin, Reșița și Timișoara. Cutremurul din Serbia s-a produs la nici 24 de ore de la cele două care s-au înregistrat în cursul zilei de ieri, după cum se poate observa în imaginea de mai jos.

Specialiștii spun că în 2019 există riscul producerii unui număr mai mare de cutremure în comparație cu 2018. “Această relație este puternică și ne arată că am putea avea o creștere a numărului de cutremure majore anul viitor (n.r.: 2019)”, au spus profesorii Roger Bilham de la University of Colorado in Boulder și Rebecca Bendick de la University of Montana in Missoula, potrivit The Guardian.