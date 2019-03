Cutremur puternic în România. Seismul a avut loc la ora 4:47, în zona Vrancea

Cutremur puternic în România. Seismul a avut la ora 4:47, în zona Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a transmis ca în ziua de 17 martie 2019 s-a produs, în zona Vrancea, un cutremur.

In ziua de 17/03/2019 la ora 04:47:21(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea 3.5 pe scara Richter, la adancimea de 120km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de I grad(e) Mercalli.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(24km), Covasna(38km), Întorsura Buzăului(45km), Târgu Secuiesc(52km), Mizil(60km).