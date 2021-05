Cuza, dezvăluiri despre adevăratul motiv al despărțirii de Ramona Olaru: “Suferința a fost una puternică”. S-a vorbit despre infidelități | VIDEO

Cuza, pe numele din buletin Iulian-Adrian Popescu, a făcut dezvăluiri despre adevăratul motiv al despărțirii de Ramona Olaru. Mărturiile sincere, fără perdea ale solistului de la Noaptea Târziu au venit în cadrul podcast-ului realizat de actorul Radu Țibulcă. Invitatul său a vorbit despre mai multe subiecte, iar printre acestea se numără: proiectele în care este angrenat, declinul trupei, copilăria și adolescența din Târgu-Jiu, perioada facultății și problemele financiare ale familiei, relația cu părinții și sfaturile pe care le-ar da.

Cuza, singurul motiv care a dus la despărțirea de Ramona Olaru

Cântărețul a acceptat să spună care este, de fapt, motivul pentru care el și Ramona Olaru au decis să pună stop poveștii lor de iubire. Cuza a cerut-o de soție pe asistenta de la “Neatza cu Răzvan și Dani” în timpul unei petreceri care a avut loc în 2020. De-a lungul timpului, ei s-au despărțit de mai multe ori și au existat zvonuri legate de infidelitate. La un moment dat, artistul de la Noaptea Târziu a adus în discuție posibilitatea unei împăcări cu fosta lui logodnică.

“Aproape de doi ani. O relație foarte frumoasă. Nepotrivire de caracter, la propriu. Aveam fiecare viziuni diferite, inclusiv despre masa asta. M-am îndrăgostit de opusul meu și fix asta a fost povestea. Aveam păreri diferite în aproape orice, lucru care a provocat conflicte. Niște neînțelegeri, niște confruntări, din nimicuri. Stăteam și ne contraziceam până când ne lua somnul. Cam asta a fost.

Păstrăm legătura, ne vedem în fiecare duminică, lucrăm împreună în continuare. Relația a rămas una umană, una profesională și una de bun simț și respect, chiar dacă intensitatea despărțirilor și suferința a fost una puternică”, a declarat Iulian-Adrian Popescu în cadrul podcast-ului pe care îl puteți urmări integral imediat ce veți da play la clipul de mai jos.

Deși s-au despărțit, Cuza și Ramona Olaru au o relație frumoasă, pentru că, a spus cântărețul, blonda nu i-a greșit cu nimic și, în plus, a iubit-o enorm.

“Dacă respecți un om, cum să nu mai vrei să-l vezi? Nu mi-a făcut un rău atât de mare încât să nu mai vreau să o văd. Este un om pe care l-am iubit, este un om pe care îl respect, un om pe care îl admir în continuare. Dacă a fost iubita mea și nu mai este acum, asta nu înseamnă că trebuie să devină dușmanul meu. Redevine amica mea! Au fost situații în care mi-au fost stârnite o grămadă de stări, amintiri, dorințe de a fi din nou și probabil e reciproc”, a mai precizat solistul de la Noaptea Târziu.

Cuza, despre o posibilă împăcare cu Ramona Olaru

În prezent, atât el, cât și fosta iubită nu se gândesc să își reia relația. Însă, în cadrul interviului tânărul artist a lăsat de înțeles că, dacă în viitor își vor dori cu adevărat amândoi împăcarea, atunci ea se va produce.

“Nu ai de unde să știi. Nu știu. Nu mă gândesc. Din moment ce este o decizie luată, și eu și ea am decis chestia asta ca niște oameni maturi, nu stăm să ne gândim la asta. Dacă soarta te aduce și te împiedici după gumă, da, nu știu. Am învățat să mai spun niciodată, cel puțin atunci când sunt înregistrat, pentru că știu că mă contrazic pe mine. Nu am speranța, nu am dorința și sunt convins că este reciprocă treaba. Suntem niște oameni care au pus punct unei relații, ne făceam rău reciproc. Dacă peste un an, peste 10 ani, ne vom revedea cu ochii ăia și o să decidem să fim împreună, ok, dar în momentul de față, nu”, a mai spus fostul iubit al asistentei TV.

Sursa foto: captură video YouTube / Radu Tibulca & Instagram / Ramona Olaru