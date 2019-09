Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri Prezidențiale, Klaus Iohannis (PNL) ar ieși din nou președinte al României. De observat este faptul că Viorica Dăncilă (PSD) înregistrează o creștere, în schimb ce Iohannis scade cu fiecare sondaj realizat.

Viorica Dăncilă, în turul 2 al alegerilor prezidențiale

Indiferent de opțiunea de vot, în turul 2 al alegerilor prezidențiale, românii sunt de părere că va intra Viorica Dăncilă, cu un procent de 33%, urmată de Dan Barna, cu un procent de 30%.

Referitor la propunerea PSD, ca partidele din parlament să semneze „Pactul Național pentru Bunăstarea Românilor”, prin care partidele din parlament să se angajeze să nu se taie pensiile și salariile, indiferent cine vine la guvernare, românii au răspuns într-un procent de 54% că știau despre acest lucru, iar 46% nu erau informați. Potrivit statisticilor de mai jos, 38% au o părere foarte bună despre această inițiativă, iar partidele din opoziție ar trebui să semneze acest pact, spun 70% dintre cei chestionați.

Conflictul dintre președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dăncilă

Conform graficelor, 75% dintre români știu despre conflictul care există între președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dăncilă. Cine are dreptate în acest conflict? Ei bine, un procent de 46% consideră că președintele Klaus Iohannis, care a respins orice propunere a premierului și îi cere să meargă cu Guvernul în Parlament, are dreptate, iat 47% nu sunt de acord cu el. În ceea ce o privește pe Viorica Dăncilă, care sesizat Curtea Constituțională pentru că Iohannis a respins propunerile fără nici un motiv, 38% dintre cei chestionați sunt de partea ei, iar 34% consideră că nu are dreptate.