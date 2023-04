Dacă la București e ora 6:00, cât este ora la Londra, Madrid, Roma și New York?

Diferențele de fus orar dau peste cap ritmul organismului. Mulți dintre noi am trecut prin situația în care am călătorit într-o altă țară, iar diferența de fus orar ne-a bulversat, neștiind exact ce oră este. De asemenea, trebuie să ne gândim de două ori atunci când dorim să sunăm pe cineva care se află peste hotare, nu cumva să nimerim ora nepotrivită și să deranjăm. În fapt, diferențele de fus orar se calculează destul de simplu și o să explicăm în rândurile de mai jos cum se face acest lucru.

Atunci când vorbim despre diferențele de fus orar totul pleacă de la un oraș din apropierea Londrei, Greenwich. Pe aici trece linia imaginară longitudinală de zero grade, care separă emisfera vestică de cea estică. Aceasta împreună cu linia imaginară ecuatorială, ce delimitează emisfera nordică de cea sudică, determină coordonatele geografice.

Concret, Meridianul Greenwich marchează punctul zero pentru determinarea orelor pe Glob. Iar timpul folosit în fiecare țară se calculează cu câte o oră mai puțin spre vest și câte o oră în plus spre est față de Meridian. De exemplu, țări precum Germania, Franța, Spania, Italia sau Polonia folosesc standardul UTC+1. Ceea ce înseamnă o oră în plus față de ora dată de Meridianul Greenwich. Iar țări precum România, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina, folosesc ora UTC+2.

(CITEȘTE ȘI: CALATORESTI MULT SI SUFERI DIN CAUZA DIFERENTELOR DE FUS ORAR? EXISTA O TERAPIE PENTRU ASTA!)

Diferențele de fus orar între România și alte țări

Pentru ca totul să fie mult mai clar o să oferim câteva exemple concrete. O să luăm ca punct de reper Bucureștiul și o să calculăm diferențele de fus orar în comparație cu alte mari orașe. Începem cu Europa și spunem că dacă la București este ora 6:00, în Londra o să fie ora 4:00 (o diferență de fus orar de -2 ore). Păstrând aceeași idee dacă în București este ora 6:00, la Madrid este ora 5:00 (o diferență de fus orar de -1 oră). În timp ce în București este ora 6:00, la Roma o să fie ora 5:00 (o diferență de fus orar de – 1 oră).

Mergem mai departe și părăsim Europa. Atunci când la București este ora 6:00, în New York este ora 23:00 (o diferență de fus orar de -7 ore). Când ceasul arată ora 6:00 în România, la Toronto este ora 23:00 (o diferență de fus orar de -7 ore). Ceasurile din Tokio o să indice ora 12:00 (o diferență de fus orar de +6 ore), iar cele din Beijing ora 11:00 (o diferență de fus orar de + 5 ore). De asemenea, atunci când la București este ora 6:00, în Sydeney, Australia, este ora 13:00 (o diferență de fus orar de +7 ore). Dacă în România ora este 6:00, la Dubai ceasul arată ora 7:00 (o diferență de fus orar de +1 ore), iar exemplele pot continua.

(VEZI ȘI: ORA DE VARĂ 2023. CÂND DĂ ROMÂNIA CEASURILE ÎNAINTE CU O ORĂ)