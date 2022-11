„Dacă pleci, te tai negrule”! Fotbalist important din SuperLiga, amenințat de fanii echipei la care este legitimat | FOTO

Arnold Garita a intrat în vizorul FCSB-ului, însă fanii lui FC Argeș nici nu vor să audă de o plecare a atacantului. Un suporter al alb-violeților chiar i-a transmis un mesaj pe o rețea socială, care nu-i face deloc cinste. Fotbalistul a luat imediat atitudine.

Pe Instagram, Arnold Garita a postat un mesaj pe care l-a primit de la un mic fan al lui FC Argeș, sfătuindu-i pe părinții acestuia să-și educe corespunzător copilul.

„Te rog, nu te duce la Steaua! Rămâi la FC Argeș, te rog! Este cea mai bună echipă și datorită ție avem o șansă la playoff. Te rog! Dacă pleci, te tai, negrule!”, este mesajul pe care Arnold Garita l-a primit de la suporter.

„Învățați să vă educați copiii vă rog, pentru că m-am săturat să primesc genul acesta de mesaje”, a transmis atacantul lui FC Argeș.

Arnold Garita a impresionat în SuperLiga

Arnold Garita a impresionat la FC Argeș în acest sezon, marcând deja șase goluri. Prestațiile camerunezului nu aveau cum să treacă neobservate de Gigi Becali, care a anunțat, în octombrie, că-l dorește pe atacant la echipa pe care o patronează.

„Da, da, da. Așa este, de unde știi? Garita a fost o chestiune de moment, l-am văzut în meciul cu noi, în meciul cu Craiova, parcă și i-am spus lui Dică. I-am spus: ‘Să vezi ce ne face ăsta’. E puternic, are și viteză, a și demonstrat-o. Am dat un telefon și așa am dat ordin, să vedem dacă poate să se materializeze. Am zis că la iarnă vreau să fie la noi, rezolvați problema”, spus, luna trecută, Gigi Becali.