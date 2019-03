Dacia Duster Ultimate: cel mai puternic Duster din istorie! Nu numai că arată bine, dar noul Duster este capabil să răstoarne toate concepțiile învechite. Constructorul de la Mioveni participa la Salonul Auto care se desfasoara aceste zile la Geneva cu o editie limitata Ultimate disponibila pe mai multe modele din gama. Modele precum Logan, Duster, Sandero, Logan MCV, Lodgy si Dokker.

Versiunile Ultimate au jante cu diametrul de 17 inch (Duster) sau de 16 inch pentru celalalte modele. Există accente rosii, oglinzi negre cu banda rosie, tapiterie Ultimate specifica si doua noi culori pentru caroserie: Fusion Red si Highland Grey.

Pe anumite piete, aceasta editie limitata va fi cunoscuta sub denumirea de Techroad, informează auto.ro.

Citește și: DACIA A SCOS DOUĂ MODELE DE SENZAȚIE: DUSTER ȘI LOGAN. EDIȚIE LIMITATĂ

Mai multe sisteme de siguranță

Cel mai atractiv dintre ele este noul Duster Ultimate. Acesta are la baza nivelul de echipare Prestige si ofera in standard – pe langa modificarile estetice amintite mai sus -mai multe sisteme de siguranta incluse in mod obisnuit pe lista de dotari optionale. Ne referim aici la Multiview Camera, asistentul de unghi mord si sistemul de acces si pornire fara cheie.

Clientii pot comanda Dacia Duster Ultimate impreuna cu noile motorizari pe benzina de 1.3 litri cu 130, respectiv 150 de cai putere. Dar există și varianta cu motorul diesel Blue dCi de 115 CP, tractiune 4×2 sau 4×4.

Citește și: DACIA LANSEAZĂ CEL MAI UTIL DUSTER. CUM ARATĂ NOUA DACIA PICK-UP