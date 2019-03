Damian Drăghici, tată pentru a doua oară: ”Atât de recunoscător cum nu am fost vreodată”

Artistul Damian Drăghici trăiește momente de fericire deplină după Cristina Stroe a născut un băiețel perfect sănătos. Damian Drăghici a devenit tată pentru a doua oară, la aproape 49 de ani. (Prinde oferta Telekom)

Artistul a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant. „Mulţumesc, Doamne Dumnezeule!!! Sunt atât de recunoscător cum nu am fost vreodată. Mulţumesc #bukiimei, Cristina Stroe. Vă iubesc din toată inima!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", a scris Damian Drăghici.

Iubita lui, Cristina Stroe, i-a răspuns imediat printr-un comentariu. „Te iubim mult, tati❤️ Mulţumim că existi şi că ne iubeşti! Mulţumim Lui Dumnezeu pentru tot ce ne dăruieşte❤️❤️❤️❤️❤️???”, a fost mesajul Cristinei Stroe.

Damian Drăghici a cerut-o de soție pe Cristina Stroe în direct, la TV

Cristina Stroe și Damian Drăghici au cântat împreună azi în cadrul emisiunii "Vorbește lumea" și, la final, cântărețul a îngenuncheat și, având un superb inel în mână, i-a spus: "Vreau să fii soția mea, pentru că te iubesc mult de tot".

Inițiativa artistului de 48 de ani a luat-o total prin surprindere pe tânăra artistă: "Pe bune? Voi știați toți?". Au fost însă multe momente de pauză și… după câteva replici de-ale lui Cove și Adela Popescu, Cristina Stroe a spus un simplu: "Ok". Momentul emoționant a fost filmat de Adela Popescu, care a a scris în dreptul înregistrării postată pe Facebook-ul ei: "Cerere in casatorie in direct. Damian Draghici, you did it! 👏 👏 👏 🎉 🎉 🎉".

“Ok, puteai să nu faci asta la televizor. De acum vor urma niște ani și mai frumoși. Sunt extrem de emoționată, nu știu cum să mă comport. Nu sunt genul să-mi fac viața publică. Aș prefera măcar să mă fi gândit, e incontrolabil. Sunt emoționată, îmi doream să existe această cerere, dar nu la televizor. Orice femeie își dorește acest lucru, mai ales din partea bărbatul pe care îl iubește. Nu mă așteptam. Cererea asta în căsătorie nu cred că a venit ca o ultimă opțiune, nu mă așteptam. Am trecut amândoi prin niște chestii foarte mari anul acesta și a fost greu să facem față tuturor emoțiilor pe care le-am trăit. Dacă e să facem nunta, să nu o facem la televizor.”, a reacționat frumoasa brunetă.