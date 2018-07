Dan Alexa a rupt blestemul la Ovidiu: „Am experiențe urâte aici. După un meci, Viitorul-Poli, mi-am dat demisia!”

Dan Alexa, antrenorul principal al formației Dunărea Călărași a dat dovadă de mult fair-play la finalul meciului pe care elevii săi l-au câștigat la debutul în primul eșalon fotbalistic al țării, scor 1-0 la Ovidiu cu Viitorul lui Gică Hagi.

„Este o victorie împotriva unei echipe care produce fotbal, care simte bine spațiile dintre linii. Trebuie să recunoaștem că am avut șansă. Ne-au dominat. Vreau să îmi felicit jucătorii. E o performanța fantastică pentru noi, mai ales că a fost primul meci din istorie în Liga 1. Avem un lot numeros. Toți jucătorii se pregătesc și au șanse egale de a intra în teren. Cei mai în formă vor juca, ăsta e cel mai bun factor motivator. Mă bucur că am câștigat aici. Am experiențe urâte la Ovidiu. După un meci Viitorul – Poli mi-am dat demisia, prima din cariera mea. Viitorul, o spun cu toată încrederea, e una dintre cele mai bune echipe din România. E o echipă care are o idee clară de joc, construiește. Îl felicit pe Gică Hagi”, a declarat Dan Alexa la finalul confruntării câștigate de elevii săi cu Viitorul.

De partea cealaltă, Gică Hagi a pus eșecul suferit de jucătorii săi pe seama lipsei de concentrare la finalizare.

„Am pierdut acasă cu o nou promovată. Același lucru care s-a întâmplat cu Racing Luxemburg, am ratat prea mult. În atac nu sunt limpezi, nu au soluții. Când nu vezi poarta e greu. Nu avem realizări în ultimele 30 de metri, până acolo ducem excelent mingea. Nu am putut să marcăm. Va fi un an greu. Totul în fotbal e greu. Nu contează că adversarii s-au apărat. Fiecare echipă are tactica ei. Noi trebuia să ne vedem de jocul nostru”, a declarat Gică Hagi după meci.