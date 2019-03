Dan Alexa, dezamăgit de eșecul din „Groapă”: „Am fost naivi!”

Dan Alexa, antrenorul principal al formației Dunărea Călărași, a declarat la finalul partidei pierdute de elevii săi în „Groapă” cu 2-0 în fțaa lui Dinamo, că rezultatul este unul mincinos după aspetctul meciului.

Alexa spune că lipsa de inspirație a elevilor săi în fața porții adverse au făcut ca Dunărea să plece din Ștefan cel Mare fără niciun punct.

„A fost un meci pe care l-am dominat în marea majoritate, din păcate nu dăm gol. Ne lipseşte ceva acolo în ultima treime. Faţă de ce am jucat până acum, am făcut greşeli nepermise pe faza de apărare şi nu doar linia de fund este vinovată. Am fost ceea ce nu trebuia să fim cu Dinamo, naivi în unele momente. Dinamo e o echipă foarte bună de contraatac. Dinamo, după golul marcat, s-a apărat cu 10 jucători în spatele mingii. Domnul Dinu Gheorghe, noul preşedinte al clubului, este un om care te poate ajuta, la Dunărea aveam nevoie de un om de calibrul dânsului”, a declarat Dan Alexa, antrenorul principal al formației Dunărea Călărași.

După eșecul din „Groapă”, Dunărea a rămas pe loc de baraj dar poate ajunge pe loc retrogradabil dacă FC Voluntari și Concordia Chiajna obțin rezultate pozitive în această rundă.

De partea cealaltă, cu cele trei puncte câștigate cu Dunărea, Dinamo a acumulat 19 puncte și a urcat pe primul loc în play-out devansând FC Botoșani, formație care la startul play-out-ului se afla pe primul loc.

Programul primei etape play-off/ play-out:

Dinamo București – Dunărea Călărași 2-0

Sâmbătă, 9 martie

Ora 13.00 Hermannstadt – Gaz Metan Mediaș

Ora 20.15 CFR Cluj – Sepsi Sf. Gheorghe

Duminică, 10 martie

Ora 17.30 Politehnica Iași – FC Voluntari

Ora 20.30 Universitatea Craiova – Astra Giurgiu

Luni, 11 martie

Ora 17.30 FC Botoșani – Concordia Chiajna

Ora 20.30 FCSB – FC Viitorul

Clasament play-off:

1 CFR Cluj-27 puncte

2 FCSB- 25 puncte

3 Universitatea Craiova- 23 puncte

4 Astra Giurgiu- 21 puncte

5 FC Viitorul- 19 puncte

6 Sepsi OSK Sf. Gheorghe- 18 puncte

Clasament play-out:

1 Dinamo- 19 puncte

2 FC Botoșani- 18 puncte

3 Poli Iași- 17 puncte

4 Hermannstadt- 16 puncte

5 Gaz Metan- 16 puncte

6 Călărași- 12 puncte

7 Voluntari- 11 puncte

8 Chiajna- 9 puncte