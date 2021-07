Dan Alexa, încă „sub aripa” Anamariei Prodan, după ce Reghe a anunțat divorțul de impresară? Ce s-a întâmplat în viața antrenorului: „Cine este cu mine, rămâne cu mine”

Nimeni nu a uitat episodul dintre Anamaria Prodan și Dan Alexa, cel în care tehnicianul a încasat un pumn de toată frumusețea din partea impresarei care l-a ajutat ani buni în lumea fotbalului. După ce Reghe a confirmat divorțul de Anamaria Prodan, toată lumea s-a întrebat dacă aceasta mai este sau nu impresara lui Alexa și dacă îl mai ajută în lumea fotbalului.

Recent, Dan Alexa a acceptat o nouă provocare în viața lui, după ratarea obiectivului cu ASU Poli Timișoara, cel de a promova în Liga 1: aceea antrenorul s-a orientat către Liga a 3-a și a început un nou proiect alături de CSM Reșița, devenind antrenor.

Deși toată lumea se aștepta ca mutarea să fi fost realizată cu ajutorul Anamariei Prodan, cea care i-a fost și impresară lui Alexa, aceasta a făcut lumină cu privire la subiectul delicat ce ținea de amândoi și a declarat în urmă cu puțin timp, la Prosport Live, că Dan Alexa ia deciziile pe cont propriu. Așadar, Anamaria Prodan nu a fost responsabilă cu ceea ce s-a întâmplat, recent, cu tehnicianul și nici nu l-a ajutat în vreun fel să-și găsească un alt club.

„Dan alege singur, el e mai rebel, așa… Eu îmi doresc pentru el să aibă continuitate oriunde alege. Au fost atâtea discuții și toată lumea a comentat atât de mult, că aoleu ce s-a întâmplat, că l-a bătut…toate lucrurile astea l-au afectat. Eu mi-am cerut scuze atunci, nu trebuia să fac acest gest niciodată și știu. Dar sunt un om atât de liber și de asumat, încât dacă am făcut vreo boacănă, eu sunt prima care vine și spune: iartă-mă” a spus Anamaria Prodan, la Prosport Live.



Dan Alexa, noul tehnician al CSM Reșita

Dan Alexa nu a reușit să promoveze în Liga 1 cu ASU Poli Timișoara și a devenit liber de contract. Soarta i-a surâs tehnicianului, căci la scurt timp, și-a găsit deja o altă echipă, de data aceasta de Liga a 3-a. Dan Alexa a devenit, de curând, antrenorul celor de la CSM Reșița.

„M-am hotărât să vin la Reșița și a contat foarte mult respectul pe care-l am față de primar și prietenia pe care o am cu Cristi. Mereu am văzut la Reșița un proiect de viitor și cred că se poate face o echipă bună, care să-și spună cuvântul în fotbalul românesc. M-a surprins și pe mine retrogradarea.

Cred că problema a fost în vestiar, lucrurile pentru mine sunt foarte simple: cine este cu mine rămâne cu mine, cine nu, pleacă! În acest moment plecăm la un drum nou, este un moment greu, trebuie plecat de la zero și trebuie creată o echipă. Obiectivul meu personal este promovarea în Liga 1. O luăm pas cu pas. Știu că se poate lucra în liniște, știu că am suportul oamenilor de lângă mine și cunosc galeria CSM-ului.

Știu câtă lume vine la stadion atunci când echipa are rezultate, este o echipă de tradiție și am avut și eu ofertă de la Reșița și pe vremea când eram jucător. Cu siguranță că probleme în vestiar nu vor mai fi sau dacă vor mai fi, voi lua imediat decizii. Important este să fac pașii corecți, adică toată lumea să vadă fotbalul înaintea familiei. Cum sunt eu, așa trebuie să fie și jucătorii”, a declarat Dan Alexa, la conferința de prezentare.