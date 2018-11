Dan Alexa nu recunoaște supremația „Regelui”: „ Viitorul nu ne-a surprins cu nimic!”

Suspendat după ce a fost eliminat în prelungirile partidei din optimile de finală ale Cupei României cu FCSB, scor 2-1, Dan Alexa a asistat de pe margine la înfrângerea pe care elevii săi au suferit-o la limită pe final de meci pe teren porpriu în fața Viitorului, scor 2-1.

La finalul confruntării, Alexa a spus că din punctual său de vedere înfrângerea este total nemeritată având în vedere desfășurarea ostilităților din teren.

„Am pierdut un joc pe care l-am controlat tactic. Viitorul nu ne-a surprins cu nimic. În afară de acea lovitură liberă a lui Ianis nu au avut absolut nicio situaţie de a înscrie. Am avut ocazii mai mari decât ei. Am înţeles că am avut şi un gol valabil la Mediop, pe o greşeală a asistentului Nicoară. Un meci în care am evoluat bine dar, din păcate, nu am obţinut nimic. Trebuie să jucăm cu toate echipele, mergem să obţinem maximul la Cluj, întâlnim cea mai în formă echipă a campionatului”, a declarat Dan Alexa, antrenorul principal al formției Dunărea Călărași.

Cu cele trei puncte, Viitorul a rămas pe locul 4 cu 25 de puncte. De partea cealaltă Dunărea a rămas pe locul 9 cu 16 puncte. În runda următoare, Viitorul joacă la Ovidiu cu Chiajna, iar Dunărea în Gruia cu campioana CFR Cluj.

Programul etapei a XIII-a

Politehnica Iaşi- Universitatea Craiova 0-3

Sepsi OSK Sf Gheorghe- FC Hermannstadt 1-3

FC Botoşani- CFR Cluj 1-5

Dunărea Călăraşi- Viitorul 0-1

FCSB- Astra Giurgiu 1-0

Luni, 5 noiembrie

ora 18:00 Concordia Chiajna- Gaz Metan Mediaş

ora 21:00 FC Voluntari- Dinamo

Clasament Liga I

1 CFR Cluj 14 8 5 1 21-10 29

2 FCSB 14 8 3 3 28-14 27

3 U Craiova 14 7 4 3 26-11 25

4 FC Viitorul 14 8 1 5 17-15 25

5 Gaz Metan Mediaș 13 6 3 4 15-17 21

6 Astra Giurgiu 14 5 5 4 16-12 20

7 Sepsi OSK 14 5 4 5 16-14 19

8 Dunărea Călărași 14 3 7 4 12-14 16

9 FC Botoșani 14 3 6 5 18-22 15

10 Concordia Chiajna 13 4 3 6 10-19 15

11 FC Hermannstadt 14 4 2 8 14-17 14

12 Politehnica Iași 14 4 2 8 11-22 14

13 Dinamo București 13 3 4 6 13-20 13

14 FC Voluntari 13 1 5 7 14-24 8