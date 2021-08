Dan Bittman, dezvăluiri controversate. Artistul susține că pandemia a fost ”programată” : ”Totul era știut de acum 10 ani. Vaccinul nu face nimic”

Dan Bittman a făcut dezvăluiri controversate în cadrul emisiunii moderate de Marius Tucă. Artistul susține că pandemia a fost ”programată” în urmă cu zece ani.

De-a lungul timpului, Dan Bittman a stârnit un val de controverse cu declarațiile făcute în ceea ce privește pandemia de coronavirus. Nu de puține ori, artistul s-a arătat destul de nemulțumit de felul în care a evoluat criza epidemiologică și modalitatea autorităților de a gestiona situația.

Recent, Dan Bittman a fost invitat în cadrul emisiunii lui Marius Tucă și a vorbit din nou despre pandemie. Solistul trupei ”Holograf” susține că toată situația actuală în care se află întreaga omenire a fost programată. (CITEȘTE ȘI: Dan Bittman, prima reacție după scandalul de la TVR: ”Se dorește schimbarea conducerii”)

”Pandemia nu poate să existe pe vorbe. Pe cifre, da. Și acestea spun că nu a prea fost. În România, s-au infectat un milion și ceva și s-au vindecat 1,45 milioane. S-au vindecat. Au murit 20-30.000. Din care ne spune ministrul acela fugar că nu prea erau cifrele acelea. Doar 300 din 30.000.

A fost o boală foarte nasoală, care atacă niște lucruri de nu ne-am mai trezit noi acum. Dar prefer să am un tratament. Să știu să mă tratez pentru că iată că vaccinul nu face nimic”, a spus Dan Bittman la ”Marius Tucă Show”.

Dan Bittman: ”Pandemia era știută de acum 10 ani”

Dan Bittman susține, cu tărie, că virusul a fost creat la indicațiile lui Bill Gates, fondatorul Microsoft. Artistul a vorbit și despre imunologul american Anthony Fauci, unul dintre cei care au luptat cu pandemia, încă de la debutul ei.

”Totul are legătură cu totul. Pandemia era știută de acum 10 ani. Noi acum vedem reportaje, filme de atunci. Eu cred că Fauci are nevoie de a treia (doză- n.red.). I-o fac eu cu mâna mea. Îl ai pe Fauci, un idiot, care spune ceva și toată lumea este de acord. Am înțeles că au descoperit și de unde ia banii. Zeci, sute de milioane. Și toată lumea este liniștită”, a mai spus Dan Bittman.