Dan Bittman ţine steagul sus: „Sunt slab de refuz, nu pot…”. Vrea să devină bunic, dar nu renunţă la vechile obiceiuri

Dan Bittman, franc și deschis cu femeile din viața lui: „Am primit muștruluieli”

CANCAN.RO: Bună seara! Mă bucur să ne întâlnim aici la Ramona Bădescu, vreau să îmi spuneți ce vă leagă de ea?

Dan Bittman: Amintiri, multe amintiri. Pe vremuri aveam o emisiune, Dănutz S.R.L. și a fost de multe ori invitată acolo.

CANCAN.RO: Voiam să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că în ziua de astăzi, femeile se cam strică cu aceste intervenții care, de fapt, sunt menite să ne facă să arătăm mai bine?

Dan Bittman: Totul este să nu exagerați, unele femei nu știu când să se oprească și merg mai departe, și mai departe. Eu știu că este foarte tentant și este normal ca o femeie să își dorească să arate bine în orice situație și la orice vârstă. Respect! Trebuie doar să aibă grijă ce chirurg plastician își alege pentru că este normal că și acești chirurgi plasticieni să își dorească să vândă cât mai bine produsele, dar important este când să te oprești și cât să îți pui. Nu prea mult.

CANCAN.RO: Dacă ar fi, să presupunem, că o domnișoară mai operată, cu mai multe intervenții, mai voluptoasă și-ar dori o întâlnire cu dumneavoastră, ați refuza-o?

Dan Bittman: Niciodată, cum să refuz?! Sunt slab de refuz, nu pot să refuz, dimpotrivă, dar i-aș spune părerea mea.

CANCAN.RO: Vi s-a întâmplat vreodată să vă spuneți părerea partenerei și ea să se supere? Și dacă da, cum ați împăcat-o?

Dan Bittman: Cum am împăcat-o nu pot să vă spun, dar i-am spus. Da, s-a întâmplat, sigur că da. Am primit muștruluieli, bineînțeles că nicio doamnă, nicio domnișoară nu este foarte fericită când primește mici înțepături din partea unui bărbat, dar sunt direct și atunci prefer să spun.

Ce sfaturi le-a dat craiul Dan Bittman celor trei băieți ai săi: „Să se gândească la femei, dar întâi…”

CANCAN.RO: I-ați învățat asta pe băieții dumneavoastră? I-ați sfătuit să fie sinceri și deschiși cu partenera sau să aibă o oarecare perdea?

Dan Bittman: Le-am spus să aibă puțină diplomație. Ca bărbat nu este bine să fii prea direct, iar ca bărbat trebuie să știi să fii diplomat, mai ales într-o relație cu o femeie. Hai să nu fim nici așa bădărani!

CANCAN.RO: Spuneți-mi cum sunteți dumneavoastră ca „socru”?

Dan Bittman: Ca socru?! Uite, fiul meu cel mare are o iubită foarte drăguță și sunt atât de fericit că sunt împreună și se înțeleg foarte bine. Nu știu dacă o să fiu în curând socru, dar mă bucur când văd că este cu cineva ok. Și mijlociul văd că îi face curte unei moldovence din Focșani, iar eu sunt pentru, sunt băieții mei, cum să nu-i încurajez?! Numai cel mic care este frumos de pică, e înalt, face volei, nu are. Dar bine, este în clasa a XII-a, să se ocupe de învățătură, apoi să se gândească la femei. Sau să se gândească de acum, dar să-și ia Bac-ul.

CANCAN.RO: Unde vrea să dea cel mic? În ce direcție i-ar plăcea să se îndrepte?

Dan Bittman: Oscilează între să-l copieze pe fratele lui cel mare la Institutul de Agronomie, la Biotehnologie, sau la Inginerie, nu știe încă, nu s-a hotărât.

CANCAN.RO: V-au cerut sfatul în momentul în care și-au ales drumul în viață?

Dan Bittman: S-au sfătuit puțin cu mine, m-au întrebat. Normal că m-am dus și eu peste ei: Ce facem?! Hai, puneți mâna pe carte! A fost așa reciproc.

CANCAN.RO: Deci nu sunteți foarte dur. Vă înduplecau când erau mici să le luați cadouri, să faceți ce voiau ei?

Dan Bittman: Este foarte greu să refuzi un copil, mai ales când este mic. Încercam să le fac, atât cât pot, viața frumoasă.

CANCAN.RO: Sunt curioasă cum o să fiți ca bunic. Dacă o să aveți și vreo nepoțică, s-a terminat! Cred că abia așteptați…

Dan Bittman: Aoleu, nici nu vreau să mă gândesc! Nepoțică, da.

