Dan Bursuc (53 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți impresari din lumea manelelor, s-a îndrăgostit iremediabil de Rapid. Cel care a compus melodia „Steaua e numai una” a „trădat”, iar CANCAN.RO are declarații în exclusivitate. Aflați, totodată, ce surpriză le pregătește artistul fanilor clubului din Giulești. Va fi ceva unic!

„De când am venit prima dată pe Giulești, m-am îndrăgostit de-o echipă ca-n povești” este un vers al unei melodii cântată, la fiecare meci, de fanii Rapidului. Cuvintele îl definesc perfect pe Dan Bursuc, cel supranumit „Tăticul maneliștilor”. Alb-vișiniul i-a intrat în sânge, iar galeria condusă de Liviu Ungurean, zis Bocciu’, a avut principalul merit.

Dan Bursuc are locul său în loja Stadionului Giulești. Când timpul îi permite, merge inclusiv la partidele Rapidului din deplasare. A văzut pe viu victoria formației antrenate de Cristiano Bergodi, cu FCSB. Totodată, nu a ratat nici succesul obținut de alb-vișinii, pe teren propriu, cu CFR Cluj. Deja fanii îl consideră „talismanul” echipei.

(VEZI AICI: SCANDALUL NU S-A ÎNCHEIAT! MESAJUL TĂIOS AL LUI DAN BURSUC PENTRU INTERLOPUL CARE I-A RĂPIT FIICA ȘI L-A ACUZAT CĂ E FALIT: ”CONTINUĂ, EU ȘTIU CE AM DE FĂCUT!”)

Dan Bursuc s-a îndrăgostit de Rapid. „E ceva unic!”

CANCAN.RO a luat legătura cu Dan Bursuc, care ne-a dezvăluit cum s-a apropiat de clubul de lângă podul Grant. I-a elogiat, totodată, pe fanii Rapidului, pe care îi consideră unici în România. „Tăticul maneliștilor” are cuvântul!

„Vă spun cu mâna pe inimă că sunt îndrăgostit de galeria Rapidului. Am fost invitat la un meci și de atunci mi-au rămas în inimă acești suporteri. M-a impresionat și modul în care am fost primit de Bocciu’, de Gigi Corsicanu’. De altfel, Corsicanu’ mi-a zis direct că sunt talismanul Rapidului, că de câte ori vin, echipa bate. Am fost și cu FCSB, normal, nu puteam lipsi. Când timpul îmi va permite voi fi prezent în tribune. La Rapid e ceva unic, greu de descris în cuvinte. Trebuie să fii pe stadion să simți cu adevărat ce reprezintă pasiunea și dragostea adevărate„, ne-a mărturisit cel mai cunoscut impresar din lumea manelelor.

(NU RATA: LECȚIA DE ECONOMIE A „PROFESORULUI” DAN BURSUC. „GREUL” DIN LUMEA MANELELOR DOBOARĂ RECORDUL LA CÂȘTIG, ÎN PLINĂ PANDEMIE)

Promite o melodie și pentru alb-vișinii

Dan Bursuc așteaptă cu nerăbdare ca Rapid să redevină echipa de temut din perioada lui George Copos, când se lupta pentru titlu și Cupa României, iar pe plan internațional era o prezență constantă. În acest sens, „Tăticul maneliștilor” și o promisiune. Cu prima ocazie când alb-vișiniii vor reuși o performanță notabilă, va compune o melodie, care va fi pe gustul fanilor și nu numai.

„Atunci când va cuceri un trofeu sau când se va califica în cupele europene, promit cu mâna pe inimă că va avea parte de cea mai tare compoziție marca Dan Bursuc, de când sunt eu artist. Cu cel mai mare drag mă voi ocupa, acești oameni merită din plin„, ne-a declarat Dan Bursuc.