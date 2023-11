Dan Helciug, dezlănțuit! Celebrul artist îi mitraliază pe viitori iubiți ai fiicei sale și le transmite acestora, prin intermediul CANCAN.RO, ce urmează să li se întâmple! UN SOCRU DE COȘMAR!

Lui Dan Helciug îi e greu sa accepte că fiica sa, acum în vârstă de zece ani, va crește și va veni cu iubiți acasă. El are însă încă de pe acum ac de cojocul viitorilor pretendenți și susține că Robert De Niro din „Socru de coșmar” a fost mic copil pe lângă ce va face el, potrivit celor declarate de artist într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

Dan Helciug, tată a doi copii, este extrem de precaut în ceea ce privește educația acestora. Co-prezentatorul emisiunii „Rivalii”, de la TVR își face încă de pe acum griji pentru fiica sa, în vârstă de zece ani.

Cu zâmbetul pe buze, acesta a mărturisit într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO că va avea „ac de cojocul”viitorilor pretendenți și că are deja o dronă pregătită cu care să o supravegheze. Totodată, artistul spune că are o relație bazată pe încredere și sinceritate cu ambii săi copii, cărora nu le-a ascuns niciodată adevărul.

CANCAN.RO: Sunteți neschimbat…Parcă tot 20 de ani aveți…

Sunt de fapt fratele geamăn al lui Dan Helciug. El nu a putut să vină. Vă dați seama, la 60 de ani, cât are, se deplasează cam greu..(râde)

CANCAN.RO: Cum reușiți asta?

Fac sport, alerg, mă mișc. Cânt cu mare bucurie, mă încarc de la public în toate concertele mele. Plus familia.. Sunt mai multe. Pentru că… pot.

„Am vrut să mă stabilesc în Austria”

CANCAN.RO: Suntem la lansarea unui jurnal de călătorie despre Tunisia. Ați fost în această țară?

CANCAN.RO: Am fost în Egipt. În Tunisia urmează să mă duc. Pentru că Marina, prin fiecare carte pe care o lansează, îmi dă așa, o direcție. Am fost în Finlanda, unde a fost și ea. Am fost în Japonia, unde a fost și ea.

CANCAN.RO: Să înțeleg că Marina Almșanh vă suferează următoarea vacanță?

Eu sunt în așteptare, și am nevoie de cineva care să meargă înaintea mea. Iar Marina se duce, ca un fel de cercetaș, ea descoperă locurile. Noi suntem prieteni foarte buni. Deci o las pe ea să observe locurile, și eventual să le testeze și să descopere următoarele pericole. Pentru că eu sunt așa, mai sensibil. Deci mai întâi se duce ea, testează, îmi spune că drumul este ok, fără pericole. Și apoi, bineînțeles, că plec și eu.

CANCAN.RO: Vă e teamă să călătoriți acum într-o a nume țară?

În locurile de conflict, nu m-aș duce. Nu am probleme de acest gen.

CANCAN.RO: V-ați gândit să vă stabiliți într-o altă țară?

Am vrut să mă stabilesc în Austria. Am avut o perioadă în care am avut intenția asta. Sau în Elveția. Dar am realizat, de-a lungul timpului, că există o logică în existența mea. Dacă era să mă nasc austriac, mă nășteam austriac. Dar cu toate problemele sociale pe care le avem, cu toate găurile negre din artă, mai ales din muzică, născându-mă aici, înseamnă că așa a trebuit. Deci, cred acum, nu o să mai plec în altă țară și voi rămâne aici până la sfârșitul zilelor, iubit0r de pământ și de țară.

„Noi avem tot timpul păreri contradictorii”

CANCAN.RO: Ce părere aveți despre actuala generație de artiști?

Având în vedere faptul că sistemul de valori e întors, e ciudat să vorberști despre ceea ce se află sus.

CANCAN.RO: Cum decurg filmările în postura de „rival” al Marinei Almășan? Ați avut și discuții aprinse?

Noi avem tot timpul păreri contradictorii. Suntem rivali. I-am și zis, că o să iau o camera mică și o să filmez momentele din culise, pentru că acolo se face emisiunea. Pauzele în care noi râdem și ne spunem fel de fel de chestii. Dar niciodată nu ne certăm pe bune. Am avut doar discuții legate de show. Durează doar câteva minute. O fac să rădă și îi trece imediat.

„Drona ei e deja pregătită”

CANCAN.RO: Fiul și fiica dumneavoastră vă calcă pe urme? Au talent artistic?

Fata a început cursurile de canto, cu o prietenă de-a mea foarte bună. Sper să mi calce pe urme. Iar fi-miu scrie foarte bine. Eu scriu. El mi-a moștenit acest talent. Se pare că talentul meu s-a împărțit, stânga-dreapta.

CANCAN.RO: Cum vă supravegheați copiii ca să nu cadă pradă viciilor aceste generații?

Avem un mare noroc cu copiii noștri. Fiul meu care e la liceu înțelege aproape perfect realitatea , la 16 ani, cum eu nu am înțeles-o la vârsta lui. Și e ușor să se țină departe de viciile generației lui.

CANCAN.RO: Are liber să iasă cu prietenii la petreceri?

Eu am două drone. Mai ales pentru fată, care are doar 10 ani. Drona ei e deja pregătită, pentru când va face 13-14 ani. Va fi așa, mereu, deasupra ei.

Ne-am învățat copiii să aibă încredere în noi. Și noi în ei. O încredere reciprocă. Ca un fel de legământ. Dacă noi suntem sinceri cu ei, așa vor fi și ei. Dacă nu, nici ei nu vor face asta și ne vor ascunde diverse lucruri.

CANCAN.RO: Sunteți pregătit ca peste câțiva ani fiica să vă spună că are un iubit?

N-aș vrea să intru în acest subiect sensibil. Dar te invit să vezi „Un socru de coșmar”, cu Robert de Niro.

CANCAN.RO: Așa o să fiți și dumneavoastră?

Mai rău decât un socru de coșmar, decât a fost De Niro. Așa voi fi!