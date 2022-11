Dan Negru a răbunfnit pe Facebook: „Nu pariați pe meciurile de la Mondial. Corupții din FIFA și UEFA…” | GALERIE FOTO

Dan Negru, prezentatorul de la Kanal D, îi sfătuiește pe români să nu parieze pe partidele de la Campionatul de Fotbal din Qatar, deoarece, în opinia lui, turneul final va fi regizat de „corupții din FIFA și UEFA”.

„Regele audiențelor” susține că mafia pariurilor va decide și acest turneu final, fotbalul fiind pătat de mult timp de oameni disperați să se îmbogățească rapid.

„Nu pariați pe meciurile de Mondial! Va fi un CM în care pariorii vor pierde bani pentru că fotbalul de azi e mai mincinos ca niciodată. Corupții din FIFA și UEFA dau clasă găinarilor de la noi care au ieșit din pușcării scriind cărți 😂. Jucători și oficiali obișnuiți cu corupția vor regiza un Mondial care va sta la mâna mafiei pariurilor. La Mondialele din 2006 unele rezultate din grupe se ştiau de dinaintea primului meci, dar lista mafiei pariurilor e lungă. Campionatul Italiei, arestările barosanilor din diferite campionate arată cât de pătat e fotbalul„, a scris Dan Negru pe Facebook.

(NU RATA: DAN NEGRU: “ÎMI ASIGURĂ TRANSPORT, CAZARE ȘI BILET LA MECI”. “REGELE AUDIENȚELOR”, MEMBRU DE ONOARE ÎN CADRUL CLUBULUI STEAUA ROȘIE BELGRAD)

Dan Negru: „Vor transforma Mondialul într-o ruletă de pierdut bani”

În continuare, Dan Negru a precizat că acest turneu final va fi transformat într-o „ruletă de pierdut bani” de mafia pariurilor.

„Înaintea fiecărui meci, TVR ar trebui să avertizeze despre mafia pariurilor. Fotbaliști talentați însă ușor coruptibili și oficiali FIFA urmariți pentru corupție vor transforma Mondialul într-o ruletă de pierdut bani. Pentru că domnul Caragiale avea dreptate: ‘norocul e prea puțin și lumea e prea multă’„, a încheiat „Regele audiențelor”.

„Boicotul, ignorarea fotbalului e soluția în viitor”

Altfel, Dan Negru a răbufnit în urmă cu un an, după ce România a ratat al șaselea Campionat Mondial consecutiv, transmițându-le microbiștilor să boicoteze fotbalul autohton.

„Cum pot sârbii? Aseară au bătut Portugalia cu Ronaldo și s-au calificat la Mondiale. 1 milon de euro a dat guvernul Serbiei primă de calificare. Băi, cum pot sârbii? O țară izolată de UE cu vreo 7 milioane de locuitori, ieșită dintr-un război sângeros îl are pe Djokovic, are fotbaliști la marile cluburi europene are baschetbaliști în NBA și autostrăzi cu tuneluri prin munți. Autostrada lor spre Grecia, terminată recent, are 36 de tuneluri săpate în munte. Noi avem 2 kilometri tuneluri rutiere în toată țara. Boicotul, ignorarea fotbalului e soluția în viitor. Sunt sporturi performante în România care n-au public. Fotbalul e falimentar. Căutați sporturile alea în anii care vin. Lăsați măscăricii din fotbal„, a scris Dan Negru.