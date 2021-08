Dan Negru: “Îmi asigură transport, cazare și bilet la meci”. “Regele audiențelor”, membru de onoare în cadrul clubului Steaua Roșie Belgrad

Dan Negru nu este apreciat doar în România, ci și în străinătate. Mai exact în Serbia. CANCAN.RO a aflat că, de o perioadă, cel supranumit “Regele audiențelor” este membru de onoare în cadrul clubului Steaua Roșie Belgrad. Prezentatorul TV ne-a povestit, în exclusivitate, și cum a ajuns să aibă acest privilegiu.

Dan Negru are o familie de nota 10. După soție, copii și carieră, iubește fotbalul. Sport de care s-a îndrăgostit încă din copilărie. A ales să susțină Steaua București, deși este originar din Timișoara, oraș unde clubul roș-albastru nu are prea mulți fani. Prezentatorul de la Antena 1 are o formație preferată și de peste hotare. Nu este obsedat de Real Madrid, FC Barcelona sau Manchester United, ci de o grupare din Serbia.

“Îmi asigură transport, cazare și bilet la meci”

Steaua Roșie Belgrad este clubul pe care Dan Negru îl susține de ani buni. Iubirea lui pentru roș-albi a ajuns cunoscută inclusiv de oficialii formației care are în palmares inclusiv Cupa Campionilor. Ulterior, aceștia au decis să-l recompenseze, în condițiile în care este român. O atitudine pe care grupările autohtone ar trebui, la rândul lor, să o adopte. “Regele audiențelor” este – atenție – membru de onoare în cadrul clubului Steaua Roșie Belgrad.

“Am fost contactat de o persoană din cadrul clubului care a aflat că eu, ca român și prezentator de televiziune, sunt fan al echipei Steaua Roșie Belgrad. Mi-au spus că se mândresc cu faptul că o persoană cu notorietatea mea îi susține și mi-au oferit titlul de membru de onoare în cadrul clubului. Când vreau să mă duc la un meci, ei îmi asigură transport, cazare și bilet la meci, la tribuna oficială. Asta ca să vadă toată lumea cum își respectă cluburile cu adevărat profesioniste fanii. Mi-au dat un număr de telefon, eu trebuie doar să trimit un mesaj că vreau să vin la meci și totul se rezolvă rapid”, a declarat Dan Negru pentru CANCAN.RO.

De precizat că atunci când se află la Timișoara, cel supranumit “Regele audiențelor” nu ezită să meargă la Belgrad și să-și vadă echipa favorită la lucru. În doar o oră și jumătate ajunge în oraș și are spectacolul asigurat, având în vedere atmosfera care există pe “Maracana” din capitala Serbiei.

Cine este Steaua Roșie Belgrad

Steaua Roșie Belgrad are în palmares 11 titluri de campioană a Serbiei, la care se adaugă, totodată, și două campionate ale Iugoslaviei. În 1991, a reușit cea mai mare performanță din istoria clubului. Cu Miodrag Belodedici pe teren, echipa câștiga Cupa Campionilor Europeni, după finala cu Olympique Marseille. Clubul are una dintre cele mai spectaculoase galerii din Europa.

Dan Negru, “regele audiențelor”!

Născut pe 23 februarie 1971 la Timișoara, Dan Negru este un prezentator român, celebru pentru succesul showurilor TV și pentru longevitatea carierei în televiziune. Este singurul moderator european de televiziune care a fosta gazdă 21 de ani consecutiv la emisiunile de Revelion televizate, fiind lider de audiență, conform studiilor oficiale.

Este cunoscut pentru show-uri TV care au stabilit recorduri de audiență atât în România, cât și în Republica Moldova: Next Star, Ghicește vârsta (Guess my age), Te pui cu Blondele (Beat the Blondes), Vrei să fii milionar (Who wants to be a millionaire), Batem Palma (Let’s make a deal), Ciao Darwin, Fabrica de staruri (Star Factory), Da sau Nu (Deal or not Deal), Plasa de stele, Competiția, O seară de vis împreună cu Mihaela Rădulescu, Revelioane 1999-2019, Festivaluri Mamaia, Eurovison, Callatis, Academia Vedetelor, Ziua Judecății, Geniali împreună cu Simona Gherghe, Jocuri la Saint Tropez (Jeux sans Frontieres) sau Echipa Fantastică.

Din 2010 este moderator TV și în Republica Moldova la televizunea Prime, cu emisiunile: „Vrei să fii milionar?”, „Da sau Nu?”, „Fabrica de staruri”.