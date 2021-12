Dan Negru, anunț neașteptat pe internet: ”E ultimul an în care prezint…”

Dan Negru a făcut un anunț neașteptat pe contul personal de socializare. Prezentatorul de la Antena 1 a spus că de la anul nu va mai prezenta un show pe care a obișnuit să-l modereze în ultimii 10 ani.

Prezentatorul a mărturisit că show-ul cu măști nu va mai fi difuzat de anul viitor la Antena 1.

”E ultimul an in care prezint showul cu măști !Am făcut zeci de revelioane fără măști și in viitoarele mele revelioane nu vor mai fi măști.

Ideea de vedete mascate ghicite de public e o invenție a TVR din anii ’70-’80.

„Cu mască, Fără mască „se numea programul și era prezentat de Simona Patraulea care a murit in 2018 la 87 de ani.

Astăzi formatul cu vedete mascate, „Scena Misterelor” care, recunosc,a copiat „Cu Mască/Fără Masca”al TVR-ului, e vandut și in Ungaria.

Nu știu dacă statul român, reprezentat de TVR, are vreun căștig din tranzacție si nici nu știu dacă TVR, ca orice fabrică de stat, a știut sa-si păstreze patrimoniul si să-si valorifice ideile. Nu prea cred…

In prezentarea showului cu măști din Ungaria se spune că e „un concurs bazat pe franciza Masked Singer care provine din versiunea romanescă”

„Masked Singer” e și el un format sud coreean, lansat in 2015 cu aceeași idee la bază, vedete mascate.

E datoria mea morală să spun ca ideea măștilor e din România anilor ’80 când se numea „Cu Mască, Fără Mască”.

E mai bine sa eșuezi in condiții onorabile decat sa reușești prin fraudă !

Am revigorat ideea după 40 ani, in 2012 și anul asta o prezint pentru ultima dată.

Și dacă peste alți 40 de ani, prin 2060, când eu n-o să mai fiu pe aici și altcineva o să reia idee, va fi onorabil să-i reamintească numele celei care a avut-o încă din anii’ ’70: Simona Patraulea.

Eu am fost doar un trecător prin acest format…

Spun toate astea pentru ca eu cred ca elitele morale trebuie sa fie mai valoroase decat cele intelectuale !”, a scris Dan Negru pe Facebook.