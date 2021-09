Dan Negru, dezgustat de scandalul din Guvern: “Mirosul de ceartă vine de la WC-urile din fundul curții!”

Dan Negru este dezgustat de scandalul politic din prezent și a a scris un mesaj acid pe rețelele sociale, punându-i la punct pe cei care ar trebui să conducă țara. Nu este pentru prima dată când “Regele audiențelor” critică sistemul din România, care nu ar fi deloc interesat de problemele reale ale țării.

România se confruntă de câteva zile cu o criză politică majoră, iar la nici un an de la formare, Guvernul Cîțu este pe punctul să se destrame. Scandalul îl lasă un gust amar lui Dan Negru, care îi pune la zid pe actualii politicieni.

“Se ceartă unii in politică. Ticăloșii cu proștii. A zis-o Voltaire: ‘Politica s-a născut când primul ticălos l-a întâlnit pe primul prost’. Mirosul de ceartă vine de la WC-urile din fundul curții. România e țara cu cele mai multe WC-uri în fundul curții din Europa. 30 % dintre noi se cufuresc în fundu’ curții. 0,1% nemții. 1% ungurii. Noi suntem primii. De aici mirosu’ ălora de se ceartă”, a scris Dan Negru pe pagina de Facebook.

Dan Negru, “regele audiențelor”!

Născut pe 23 februarie 1971 la Timișoara, Dan Negru este un prezentator român, celebru pentru succesul showurilor TV și pentru longevitatea carierei în televiziune. Este singurul moderator european de televiziune care a fosta gazdă 21 de ani consecutiv la emisiunile de Revelion televizate, fiind lider de audiență, conform studiilor oficiale.

Este cunoscut pentru show-uri TV care au stabilit recorduri de audiență atât în România, cât și în Republica Moldova: Next Star, Ghicește vârsta (Guess my age), Te pui cu Blondele (Beat the Blondes), Vrei să fii milionar (Who wants to be a millionaire), Batem Palma (Let’s make a deal), Ciao Darwin, Fabrica de staruri (Star Factory), Da sau Nu (Deal or not Deal), Plasa de stele, Competiția, O seară de vis împreună cu Mihaela Rădulescu, Revelioane 1999-2019, Festivaluri Mamaia, Eurovison, Callatis, Academia Vedetelor, Ziua Judecății, Geniali împreună cu Simona Gherghe, Jocuri la Saint Tropez (Jeux sans Frontieres) sau Echipa Fantastică.

Din 2010 este moderator TV și în Republica Moldova la televizunea Prime, cu emisiunile: „Vrei să fii milionar?”, „Da sau Nu?”, „Fabrica de staruri”.