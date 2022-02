Dan Negru, secretul unei căsnicii fericite: ”La noi în familie nimeni, niciodată, nu a divorțat”

Dan Negru este unul dintre cei mai respectați și îndrăgiți prezentatori de televiziune din România. Ani la rând, acesta a fost numit „Regele Audiențelor”, prezentând emisiuni care au prins publicului.

Însă, dincolo de succesul profesional, Dan Negru, se poate mândri cu o relație de 15 ani! ”Suntem împreună de mulți ani, copiii sunt mari deja și cred că echilibrul într-un job ca al meu îl găseşti căsătorindu-te cu cineva din afara profesiei. Probabil că funcționează şi bagajul istoric familial pe care-l duci cu tine – la noi în familie nimeni, niciodată, nu a divorțat. Au găsit mereu căi de comunicare. Părinții mei au rămas împreună 50 de ani, până când tata s-a stins. Socrii mei, la fel. Cumnații mei sunt împreună de multi ani. Bunicii mei sau ai soției mele, asemenea. Cred că liniștea de acasă e mai importantă ca orice, și ăsta e marele meu noroc”, a declarat Dan Negru pentru Viva.

Dan Negru a plecat de la Antena după 22 de ani

Dan Negru i-a spus adio Antenei, post pentru care a lucrat vreme de 22 de ani, după negocierile finalizate cu turcii de la Kanal D. A primit un salariu generos, dar și bonusuri consistente, însă o singură întrebare a stat pe buzele tuturor. Și anume… care a fost, de fapt, motivul plecării sale?

Dan Negru a dezvăluit, recent, ce anume l-a făcut să ia această decizie radicală când nimeni nu se aștepta: ”Vorbele tuturor care ma etichetau drept “cel mai longeviv”. Atunci m-am speriat pentru că mi-am dat seama că m-am oprit din evoluție la doar 50 de ani. Noi suntem generația care am intrat in media la 20 de ani și părem ca suntem de o viața pe ecrane. Așa ca am decis ca e vremea sa căutam și alte vieți, altfel ne vom plafona. Colegii mei au descoperit asta mai demult. Mie mi-a luat ceva vreme”, a spus Dan Negru pentru Spectacola.

Sursa foto: Arhiva Cancan