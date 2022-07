Dan Petrescu, la pământ după eșecul din UCL: „E cea mai mare dezamăgire a mea la CFR Cluj!”

Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj, a declarat după eliminarea din Champions League la penalty-uri în fața armenilor de la Pyunik Erevan, că aceasta este cea mai mare dezamăgire a sa de când conduce formaţia ardeleană.

„E foarte greu de înţeles ce s-a întâmplat. Băieţii s-au bătut, au încercat… a fost un meci echilibrat, deşi parcă noi am avut mai multe ocazii. Ei au ratat şi un penalty şi credeam că acolo se termină meciul. Sunt foarte supărat şi trist, e greu să îmi găsesc cuvintele. E cea mai mare dezamăgire a mea la CFR Cluj această eliminare. Practic nici n-am pierdut dubla, am făcut 0-0 şi 2-2, dar la penalty-uri n-am câştigat niciun meci în carieră, parcă sunt blestemat. De dimineaţă nu mi-a plăcut nimic. În ziua meciului doi jucători s-au accidentat, n-am mai avut asta de mult. Nu cred că de asta am fost eliminaţi, dar parcă prea multe ghinioane. La 1-0 mă mai gândeam că pot să egaleze, dar la 2-1 nu credeam că vor reuşi să mai înscrie mai ales după ce au ratat penalty. Cu atât e mai mare dezamăgirea şi încă o dată s-a dovedit că fotbalul e imprevizibil şi e posibil orice”, a declarat Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj.

Eliminată din UCL, CFR-ul își va continua aventura europeană în Conference Lague, unde va juca cu cei de la Inter Club d’Escaldes din Andorra.

CFR Cluj va debuta în noua ediție de campionat pe teren propriu cu Rapid, partida fiind programată a se disputa sâmbătă de la ora 21:30 în „Gruia”.