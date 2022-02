Dan Petrescu, la pământ după remiza din Bănie: „Ce mai pot să zic?!”

Dan Petrescu, antrenorul principal al campioanei, și-a găsit cu greu cuvintele după ce elevii săi au fost elegați dramatic la ultima fază a meiciului din Bănie cu Universitatea Craiova, scor 1-1.

„Ce mai pot să zic? Al treilea meci la rând când suntem egalați în ultimul minut, vă dați seama ce stare am. S-au schimbat toate, într-un campionat n-am făcut niciun egal, acum de trei ori și dramatic. Craiova a jucat bine, per total meritau egalul, dar n-aveam voie să luăm așa gol, n-aveam voie să luăm roșu, au fost prea multe greșeli. Era o stare de oboseală, am simțit. Jucători care nu s-au antrenat, gen Camora și Bordeianu. Plus că Craiova a început extraordinar a doua repriză, au stat sus și și-au creat ocazii foarte multe. La ora asta n-am ce să reproșez nimic nimănui, pentru că sunt prea supărat și aș vrea să vorbesc altă dată despre meci. Sincer, sunt foarte trist. Jocul se joacă pe goluri, pe victorie, trei egaluri nu ne ajută cu nimic. Singurul lucru pozitiv este că nu am pierdut, pentru că am jucat împotriva unei echipe foarte, foarte bune. Poate și șase minute au fost multe, dar n-avem ce să mai vorbim. A fost un penalty clar la Debeljuh, o să vedeți toți. Dar când luăm gol în ultimul minut, nu mai avem ce să spunem. N-am ce să reproșez nimic nimănui. N-avem voie, indiferent ce se întâmplă cu banii, n-ar trebui să afecteze jucătorii, pentru că și eu și eu vor primi banii 100%. Nu cred că ar trebui să găsim o scuză”, a declarat Petrescu.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a acumulat 60 de puncte în timp ce Universitatea Craiova a ajuns la 36 de puncte, fiind pe locul 5.