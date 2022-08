Dan Petrescu se teme de NK Maribor: „De fiecare dată când întâlnești o campioană este dificil!”

NK Maribor – CFR Cluj, va ava loc astăzi, de la ora 21:15, duelul urmând a conta pentru manșa tur a play-off-ului Conference Leaguee.

Maribor a început aventura europeană a sezonului 2022-2023 în preliminariile Ligii Campionilor. În prima rundă, cei de la Mribor au cedat împotriva celor de la Șahtror Soligorosk, fosta adversară a lui CFR Cluj. Maribor a remizat, 0-0, pe teren propriu și s-a impus cu 2-0 în deplasare, obținând astfel calificarea.

Accidentați, titularul dintre buturi, Azbe Jug, fundașii Max Watson, Martin Milec dar și Aleks Pihler, nu vor putea evolua în disputa cu CFR Cluj.

De partea cealaltă, CFR Cluj nu se poate baza pe Gabriel Debeljuh, atacantul fiind indisponibil din cauza unei accidentări. După cum bine știți, băieții lui Dan Petrescu s-a făcut de râs cu modesta Pyunik Erevan în Champions League, după care, în tururile anterioare din Conference League, au trecut de Inter Escaldes și Șahtior Soligorosk.

„Sunt fericit că sunt în Maribor. Acum 5 ani, când am început aventura la CFR Cluj, am efectuat un cantonament aici, în Maribor. A fost o perioadă bună. Cred că Maribor a avut ghinion în ultimele meciuri jucate. Au prestat un fotbal bun împotriva campioanei Finlandei, HJK Helsinki. Am urmărit și două meciuri în campionat. Au avut ghionion. Din păcate, antrenorul a plătit cu postul. Ăsta este fotbalul. Noul antrenor nu putea schimba prea multe în două zile. A lucrat la moral, la spirit, poate și la noroc. Sper să nu fie mai norocos. Mereu se întâmplă ceva când se schimbă… Ne-a surprins, nu ne-a căzut foarte bine. Cred că are jucători buni, e campioana Sloveniei. De fiecare dată când întâlnești o campioană este dificil”, a declarat Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj.

Campioana României pleacă cu prima șansă în această dublă, însă este greu de crezut că va lua o opțiune decisivă în manșa din tur.

Pariuri: NK Maribor – CFR Cluj

PSF X – cota 1.45

2-5 goluri – cota 1.54

Echipe probabile NK Maribor – CFR Cluj:

NK Maribor: Bergsen – Zinic, Mitrovic, Karic, Sikosek – Repas, Vidakovic – Bozic, Kronaveter, Brnic – Baturina

CFR Cluj: Scuffet – Manea, Yuri, Burcă, Camora – Cvek, Boateng, Roger – Deac, Jefte, Petrila