Dana Marijuana, dezvăluiri emoţionante la două luni de la moartea iubitului ei: „Facem lucruri împreună în continuare”

La aproape două luni de la moartea iubitului ei, Dana Marijuana a fost prezentă într-o emisiune TV. Artista nu şi-a revenit încă din şoc, ba mai mult a declarat faptul că nu acceptă că bărbatul nu îi mai este alături.

Dana Marijuana trece printr-o adevărată dramă de când iubitul său a murit într-un accident la începutul lunii martie. Bărbatul de 49 de ani, fost campion mondial la box a căzut de pe o scară, s-a lovit la cap şi a murit pe loc. Totul s-a întâmplat sub ochii partenerei sale. Mai exact, acesta o ajuta pe Dana Marijuana cu filmările unui videoclip.

Prezentă într-o emisiune la Antena Stars, Dana Marijuana a mărturisit că iubitul ei îi este încă alături. Artista susține că îi simte prezența atât de puternic, încât consideră că sunt în continuare împreună.

„Nu l-am pierdut, nu sunt fără el, sunt împreună cu el și nimic nu se termină. Îl simt că este lângă mine, facem lucruri împreună în continuare, văd semne de la el. E cu mine! (…) Urmăresc semnele cerului, semnele planetelor. Văd multe chestii acolo. Aștept la un moment dat revenirea lui!”, a povestit Dana Marijuana, la Antena Stars.

Ce a însemnat Daniel Burlacu în viața artistei

Cântăreața a vorbit cu ochii în lacrimi despre cel care a învăţat-o foarte multe lucruri de-a lungul anilor. Deşi au trecut prin despărţiri şi împăcări, Dana spune că partenerul său i-a fost mereu alături.

„Un suflet foarte mare de lumină, o lumină extraordinar de mare, care mă aprindea tot timpul și îmi dădea curaj. Cu ajutorul lui am reușit să cânt pe cele mai mari scene, cu ajutorul lui am reușit să scriu o carte, cu ajutorul lui am reușit să vorbesc despre iubire și să pictez. (…) Nu vreau să vorbesc la trecut”, a spus artista despre cel pe care l-a considerat sufletul ei pereche.